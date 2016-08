Was wusste der Verfassungsschutz von den Taten des NSU? Inwieweit standen die Mitglieder des Terror-Trios – Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt – im Kontakt mit Spitzeln des Geheimdienstes? Welche Informationen gaben diese V-Männer an ihre Kontakte in den Behörden weiter? Diese Fragen interessieren auch im Fall des früheren V-Mannes Thomas R., der unter dem Decknamen Corelli lange Zeit für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in rechtsextremen Kreisen unterwegs war. Auch über das NSU-Trio soll er dabei einiges in Erfahrung gebracht haben. Brisante Informationen, die das BfV nicht verfolgt und nach Aufdeckung der Mordserie nicht weitergegeben haben soll.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein ominöser Panzerschrank im Kölner Bürokomplex des Verfassungschutzes, in dem Corellis V-Mannführer diverse Handys, Sim-Karten und andere Datenträger aufbewahrt haben soll, darunter auch eine CD mit der Aufschrift "NSU/NSDAP", die Corelli bereits 2006 an das Amt übergeben haben soll. 2011 flog das NSU-Trio auf, Corelli landete im Zeugenschutzprogramm und verstarb Anfang 2014 überraschend – offiziell an unentdeckter Diabetes.



Danach brauchten die Verfassungsschützer gleich mehrere Anläufe, um alle Daten und Informationen zu sammeln, die in der engen Zusammenarbeit ihres Mitarbeiters mit Corelli entstanden sind. Viermal wurde der Panzerschrank unter Anwesenheit des V-Mannführers durchsucht, immer wieder hieß es, nun gebe es wirklich nichts mehr, immer wieder tauchten neue Informationsschnipsel auf. Der Bundestag setzte einen Sonderermittler ein: der Grünen-Politiker Jerzy Montag soll den ganzen Corelli-Komplex untersuchen.

"Keine neuen Bezüge zum NSU-Komplex"

Nachdem Ende Mai plötzlich ein weiteres Handy und vier Sim-Karten des V-Mannes aufgetaucht waren, verfasste Montag einen weiteren Bericht, der nach Informationen des RBB nun dem parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags vorliegt. So wie all die anderen Untersuchungen zuvor kommt dieser als geheim eingestufter Bericht auf seinen gut 100 Seiten ebenfalls zu dem Ergebnis: Auch auf diesen Kommunikations- und Speichermedien finden sich keine Spuren zum NSU.

Das Bundeskriminalamt wertete demnach insgesamt 22 Mobiltelefone und zahlreiche Sim-Karten und andere Speichermedien aus. Dabei, so zitiert der RBB aus Montags Bericht, hätten sich "keine neuen Bezüge und Erkenntnisse zum NSU-Komplex" ergeben. Für den Verfassungsschutz ist dieser Satz von zentraler Bedeutung, dient er doch zumindest für den Moment als Argumentation gegen jede Art von Verschwörungstheorie.

Chaos in der Behörde, Rätsel um Corellis Tod

Kritik muss sich die Behörde dennoch gefallen lassen. Montag hält die Amts- und V-Mann-Führung von Corellis Vertrauensmann für chaotisch, offensichtlich habe er komplett den Überblick über die verwendeten Mobiltelefone verloren. Teilweise, so der Grünen-Politiker in seinem Report, habe der BfV-Spitzenmann die Handys sogar zu Hause aufbewahrt oder solche verwendet bzw. verwenden lassen, die aus dem Privatbesitz seiner Familie stammen. Sein Panzerschrank im Bundesamt sei so voll gewesen, dass "keine Zeitung mehr hineingepasst hätte". Darin hätten sich zum Teil "völlig veraltete" Unterlagen befunden, die bis zu 25 Jahre alt waren.

Zuletzt verweist Montag auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die sich mit dem plötzlichen Tod Corellis befassen. Die Todesumstände werden zur Zeit erneut untersucht, nachdem ein Sachverständiger, der zunächst festgestellt hatte, Corelli sei an einer unerkannten Diabetes-Erkrankung gestorben, kürzlich eingeräumt hatte, dass er auch an Rattengift gestorben sein könnte.