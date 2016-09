Aus der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist die SPD einer ersten Hochrechnung zufolge als stärkste Kraft hervorgegangen, während die bislang mitregierende CDU auf ein historisches Tief gefallen ist. Die Sozialdemokraten erreichten bei der Abstimmung laut der Hochrechnung des Instituts Infratest dimap für die ARD 23,1 Prozent, die CDU schaffte nur 18,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 16,6 Prozent, die Linkspartei auf 16,4 Prozent und die AfD auf 11,7 Prozent, während die FDP mit 6,5 Prozent den Wiedereinzug in das Landesparlament schaffen dürfte. Die Piratenpartei scheidet nach einer Legislaturperiode aus. Alle Ergebnisse und Reaktionen zur Berlin-Wahl lesen Sie bei uns im Live-Blog.

Berlin wird definitiv künftig von einer Dreierkoalition regiert, die wahrscheinlichste Variante ist Rot-Grün-Rot. Die Hauptstadt bekommt ein Sechsparteienparlament, wie es in dieser Kombination bisher nur in Hamburg existierte. Im Landtag von Schleswig-Holstein gibt es zwar auch sechs Parteien, dort sind aber der Südschleswigsche Wählerverband und die Piraten statt der AfD und der Linken vertreten. In Baden-Württemberg gibt es sechs Fraktionen, seit sich die AfD-Fraktion gespalten hat. In allen anderen Landtagen gibt es fünf oder sogar nur vier Fraktionen.

Die Wahlbeteiligung lag mit rund 67 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren mit 60,2 Prozent. Schon am Nachmittag zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. Bis 16 Uhr gaben 53,1 Prozent und damit mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Das waren deutlich mehr als vor fünf Jahren. 2011 lag die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt erst bei 46 Prozent. Zudem hatten diesmal so viele Menschen wie nie zuvor einen Antrag auf Briefwahl gestellt, nämlich 21,1 Prozent aller Wahlberechtigten.

Rund 2,48 Millionen Menschen waren aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. 927 Kandidaten von 21 Parteien bewarben sich um die Mandate. Parallel dazu wurden die Kommunalparlamente in den 12 Bezirken der Hauptstadt gewählt.

Schlange stehen in den Wahllokalen

Wer wählen ging, musste am Sonntag immer wieder Schlange stehen: In einem Wahllokal in Kaulsdorf dauerte es am Vormittag bis zu 20 Minuten, bis man zur Urne gehen konnte. Auch in Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Pankow oder Marzahn gab es volle Wahllokale.

Regierungschef Michael Müller (SPD) gab seine Stimme in Tempelhof ab. Auch die Spitzenkandidaten Frank Henkel (CDU), Sebastian Czaja (FDP), Georg Pazderski (AfD) und Antje Kapek (Grüne) wählten bis zum frühen Nachmittag.

2011 landete die SPD mit 28,3 Prozent klar vor der CDU, die 23,3 Prozent holte. Die Grünen kamen auf 17,6 Prozent, die Linken auf 11,7 Prozent. Die Piratenpartei erreichte 8,9 Prozent, die FDP nur 1,8 Prozent.