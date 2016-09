2,48 Millionen Wahlberechtigte können heute über die Zusammensetzung des Berliner Landesparlaments entscheiden. Und offenbar will auch ein Großteil von ihnen die Gelegenheit nutzen: Vor den Wahllokalen haben sich teils lange Schlangen gebildet, Wähler berichten von hohen Wartezeiten. Nach Angaben der Landeswahlleitung haben bis zum Mittag 25,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als bei der Abgeordnetenhauswahl 2011.



Der Tagesspiegel hat eine Straßenumfrage gemacht und selbst bei den Bürgern nachgefragt, ob sie wählen gehen und warum – oder warum nicht.

Schon jetzt bekannt ist, dass bei der Briefwahl ein Rekord verzeichnet wurde. 21,1 Prozent der Wahlberechtigten stellte dafür einen Antrag. Das deutet auf eine hohe Wahlbeteiligung insgesamt hin. Nicht nur der Journalist Florian Schmidt berichtet, dass in einem Wahllokal in Zehlendorf bis jetzt mehr Menschen ihre Stimme abgegeben hätten als noch 2011, als die vergangene Abgeordnetenhauswahl in Berlin stattfand. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 60,2 Prozent.

Wahlbeobachtung in Z'dorf: Lange Schlange in der Zinnowaldschule - Beteiligung hier bis jetzt höher als 2011 #agh16 pic.twitter.com/C1yRADKlCZ — Florian Schmidt (@fls_news) September 18, 2016

Sollte die Zahl dieses Jahr tatsächlich höher sein, dann würde sich ein Trend fortsetzen, der schon bei den anderen vier Landtagswahlen in diesem Jahr zu beobachten war. Bei jeder der Wahlen stieg die Wahlbeteiligung. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gingen jeweils etwa zehn Prozent der Bürger wählen, die zuvor Nichtwähler waren. In den beiden Bundesländern lag die Wahlbeteiligung damit bei gut 51 Prozent. Noch höher war sie in Baden-Württemberg (66,3 Prozent) und Rheinland-Pfalz (61,8 Prozent), wo ebenfalls viele Wahlberechtigte ihre Stimme abgaben, die das zuvor nicht getan hatten.

Trotzdem freuen sich die etablierten Parteien nicht uneingeschränkt über das vermeintlich gestiegene Politikinteresse in der Bevölkerung. Denn mit Abstand die meisten der früheren Nichtwähler gaben ihre Stimme der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD). Sie erhielt bei den ersten vier Landtagswahlen diesen Jahres insgesamt 445.000 Stimmen aus dem Nichtwählerlager. Dahinter kommen die Grünen, sie bekamen 116.000 Stimmen. Frühere Nichtwähler machen im Schnitt etwa ein Drittel der AfD-Wähler aus.

SPD wird voraussichtlich stärkste Kraft

Je höher die Wahlbeteiligung, desto stärker die AfD? Tatsächlich wird die rechtspopulistische Partei in Berlin ein zweistelliges Ergebnis einfahren, wenn man den Umfragen vertraut. Allerdings ist aus Sicht der AfD kein so gutes Ergebnis zu erwarten wie in Mecklenburg-Vorpommern vor zwei Wochen, wo sie aus dem Stand auf 20,8 Prozent kam.



Umfragen sahen die SPD in Berlin zuletzt trotz starker Verluste vorn. Eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU ist aber wohl nicht möglich – genau wie jede andere Zweierkoalition. Stattdessen könnte das bundesweit erste rot-grün-rote Bündnis unter Führung der SPD gebildet werden. Gegen Mittag ging auch der jetzige Regierende Bürgermeister Michael Müller wählen. Doch auch er musste Schlange stehen.

Die derzeit nicht im Abgeordnetenhaus vertretene FDP kann auf eine Rückkehr hoffen. Die Piratenpartei, die vor fünf Jahren in Berlin bundesweit erstmals in ein Landesparlament eingezogen war, fliegt dagegen voraussichtlich raus.

Die Berliner Wahlberechtigten können über 130 Sitze im Landesparlament entscheiden. 927 Kandidaten von 21 Parteien treten an. Parallel dazu werden auch die Kommunalparlamente gewählt. Eine erste Hochrechnung wird um 18 Uhr erwartet.