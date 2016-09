30 Minuten vor 18 Uhr sitzt Erwin Sellering noch in der kleinen SPD-Landeszentrale in Schwerin, an seiner Seite sein engstes politisches Umfeld und seine Lebensgefährtin mit dem dreijährigen Sohn. Zu diesem Zeitpunkt weiß Sellering schon, dass es gut für ihn ausgehen wird, und so schickt er seine Familie bereits zur Wahlparty.

Sein Sprecher Andreas Timm sieht einen entspannten Chef, so entspannt wie schon lange nicht mehr. Dieses Mal war es ganz besonders knapp, und der 66-jährige Sozialdemokrat, geboren in Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen, hatte bis weit in den Sommer hinein nicht wahrhaben wollen, dass er richtig würde kämpfen müssen. So wird er später an diesem Sonntagabend noch sagen: "Das ist ein tolles Ergebnis, ich bin sehr zufrieden. Andererseits machen wir uns über die AfD große Sorgen. Da muss man schauen, wie man damit umgeht."

Es war also ein sehr komplizierter Wahlkampf, den die SPD in Mecklenburg-Vorpommern führen musste. In den letzten Tagen hat Sellering, seit 2006 Regierungschef, dementsprechend das getan, was ein anständiger Wahlkämpfer eben tun muss, und zwar ohne rot zu werden: Er hat mit Roland Kaiser gesungen, mit dem Warnemünder Shanty-Chor geschunkelt, und natürlich hat er bis zum Schluss unzählige rote Rosen verteilt – am Sonntag darf er dann tatsächlich als Wahlsieger zum Italiener.

Als er im Brinkama's ankommt, ist das Restaurant samt Hofgarten prall gefüllt. Sellering ist hier öfter mal. Menschen, die ihn gut kennen, wissen, dass er "gerne auf dieser Welt ist, gern auch mit einem Glas Wein in der Hand", wie es ein langjähriger politischer Begleiter ausdrückt. Das Brinkama's, einst ein DDR-Konsum, ist deshalb wohl ein guter Ort, um dort die Wahlparty der SPD für ihn auszurichten.

Natürlich wird es sehr laut, als Sellering das Podium betritt, schon zuvor, bei der ersten Hochrechnung, haben die Genossen sehr erleichtert und sehr ausgelassen gejubelt, die Hände gereckt – und danach durchgepustet. Denn nicht nur Sellering selbst, sondern die gesamte Partei war tief verunsichert, als es im Frühjahr plötzlich hieß, dass die CDU vor der SPD liege und die AfD bei damals 19 Prozent. Sellering hatte die Wahl 2011 mit knapp 35 Prozent gewonnen, die Frühjahrsprognose war ein unfassbarer Absturz für die SPD: 22 Prozent! Und schlimmer noch, gibt ein enger Mitarbeiter Sellerings heute zu: "Wir wussten einfach nicht warum."

Im Frühjahr waren die Genossen im Norden ratlos

Hatten sie nicht versucht, einen harten Konsolidierungskurs zu fahren, zu sparen, hatten gleichzeitig Familien entlastet und in Zukunftsfelder investiert wie etwa die Windenergie? In den Umfragen waren die Menschen mit der Arbeit der rot-schwarzen Regierung zufrieden, 77 Prozent bezeichneten ihre persönliche Lage im Frühsommer als positiv, die Arbeitslosenquote war in zehn Jahren halbiert worden, auch wenn sie immer noch eine der höchsten im Bundesdurchschnitt ist, die Wirtschaftskraft wächst, der Tourismus boomt. "Und dann sind da 20 Prozent, die auf Krawall gebürstet sind", sagte Sellering in einer Fernsehsendung – und es klang beleidigt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat auch Sellering lange Zeit nicht wirklich ernst genommen. Dabei gab es genug Probleme, die im Land schwelten, vor allem im ländlichen Raum, wo viele sich abgehängt fühlen durch eine Landesstrukturreform, die auch dazu geführt hatte, dass sich der Staat seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge immer mehr entzogen hatte – aus Kostengründen. Selbst Sozialdemokraten in Vorpommern kritisierten die eigene Partei hart: Man habe den Draht zur Bevölkerung verloren.

Der Ministerpräsident hat mehrere Regierungsmöglichkeiten

Und nun bleibt die SPD trotz Verlusten stärkste Partei. Unter den Unentschlossenen hat sie vor der AfD die meisten Wähler gewonnen. Und was Sellering selbst kaum mehr erhofft hatte: Er hat mehrere Regierungsmöglichkeiten, allerdings wohl nicht mehr die Lieblingskonstellation. Rot-Rot-Grün hätte er gemacht, auch als Signal an den Bund und an seine eigene Bundespartei. Aber die Grünen sind nicht mehr im Landtag vertreten, und nur mit der Linken wird er nicht regieren wollen, zu knapp wäre die Mehrheit. Die Linke unter Helmut Holter würde sehr gerne wieder regieren, schließlich startete von Schwerin einst die erste rot-rote Koalition in einem Bundesland. Mit der CDU könnte Sellering am einfachsten weiterregieren – mit oder ohne den glücklosen Innenminister und Spitzenkandidaten Lorenz Caffier, der ein noch größeres Desaster erlebte als 2011.