Der Wahlsieger von Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), will neben seinem bisherigen Koalitionspartner CDU auch mit der Linkspartei über ein mögliches Regierungsbündnis verhandeln. Der SPD-Politiker kündigte in Berlin an, dies würden auch "ernsthafte Verhandlungen sein". Die SPD war bei den Landtagswahlen als stärkste Kraft bestätigt worden.

"Es wäre den Menschen nicht zu vermitteln, wenn wir einen Partner von vornherein ausschließen würden", begründete Sellering sein Vorgehen. Die Entscheidung werde letztlich davon abhängen, mit wem sich "gute sozialdemokratische Politik" durchsetzen lasse. Ähnlich äußerte sich auch SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Die SPD war bei der Landtagswahl am Sonntag mit 30,6 Prozent der Stimmen trotz Verlusten die mit Abstand stärkste Partei geworden. Die CDU sackte ab auf 19 Prozent und blieb damit hinter der AfD, die auf Anhieb 20,8 Prozent erreichte. Die Linkspartei kam nur noch auf 13,2 Prozent. Grüne und NPD sind nicht mehr im neuen Landtag vertreten. Rechnerisch wären sowohl eine Fortsetzung der SPD/CDU-Koalition als auch ein rot-rotes Bündnis möglich.

Sellering führte das Abschneiden seiner Partei auf eine "Riesenerfolgsgeschichte" in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren etwa bei Arbeitsplätzen und Haushaltskonsolidierung zurück. Auch habe er immer Wert darauf gelegt, "auf die Menschen zuzugehen und sie zu Wort kommen zu lassen".

Linke zu Regierungsgesprächen bereit

Trotz ihres schlechten Abschneidens zeigte sich die Linke im Grundsatz regierungsbereit. "Wir haben beschlossen, dass wir für eine Regierungsbeteiligung zur Verfügung stehen", sagte Spitzenkandidat Helmut Holter, dessen Partei bei der Wahl auf Platz Vier abgerutscht war. Die Linke werde aber nicht "zum Nulltarif zu haben sein", sagte Holter.

Die Parteiführung mahnte zugleich, sich unbeirrt klar von der AfD abzugrenzen, die aus dem Stand die zweitmeisten Stimmen geholt hatte. Parteichef Bernd Riexinger räumte ein, dass die Linke mit ihren Positionen nicht richtig durchgedrungen sei.

Riexinger und Co-Parteichefin Katja Kipping erklärten den AfD-Erfolg damit, dass CDU, CSU und teils die SPD mit AfD-Positionen auf Stimmenfang gegangen seien. "Wir wollen nicht im Teich der AfD fischen", betonte Riexinger. Die Linke werde nicht der Illusion erliegen, "dass wir den Protest, der von rechts kommt, in irgendeiner Form auf die Mühlen der Linken bringen können".

Im Sommer hatte die Chefin der Bundestagsfraktion Sahra Wagenknecht mit Äußerungen über ein mögliches Gefahrenpotenzial von Flüchtlingen interne Kritik auf sich gezogen. Die Linke müsse glaubwürdige Stimme des Protestes sein, so Wagenknecht kurz vor der Wahl.

CDU hält an Caffier fest

Die CDU, die ihr bislang schlechtestes Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren hat, würde gern weiter mit der SPD regieren. Die stellvertretende Landesvorsitzende Uta-Maria Kuder sprach sich für den Verbleib in der Koalition mit der SPD aus. Der Weg in die Opposition, um sich dort neu aufzurichten, sei die schlechtere Alternative.

Für personelle Konsequenzen sehe die CDU-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern nach ihrem schlechten Wahlergebnis keinen Grund. "Ich glaube nicht, dass wir ein anderes Wahlergebnis mit einem anderen Spitzenkandidaten erzielt hätten", sagte Kuder. Landesparteichef Lorenz Caffier hatte im Wahlkampf auf innere Sicherheit gesetzt und schärfer als andere Parteikollegen auch ein generelles Burkaverbot gefordert – obwohl es in Mecklenburg-Vorpommern wohl nur sehr wenige Burkaträgerinnen geben dürfte.

AfD sieht sich als Regierungspartei im Bund

Die AfD feierte ihr Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern als "grandiosen Erfolg", wie es Bundessprecher Jörg Meuthen ausdrückte. Zwar sieht der AfD-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, seine Partei im Schweriner Landtag in der Opposition. Zudem hatten die übrigen Parteien bereits vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ausgeschlossen.

Doch Meuthen sagte, das Ergebnis habe auch eine klare Signalwirkung nach Berlin. "Wir wollen langfristig in diesem Land regieren". Das werde "idealerweise" schon bei der Bundestagswahl 2017 der Fall sein. Meuthen äußerte sich allerdings nicht dazu, wer ein möglicher Koalitionspartner für die AfD sein könnte. Auf der Pressekonferenz hatte er nur wenige Minuten zuvor die politische Konkurrenz noch "Kartellparteien" genannt; seine Parteikollegen griffen besonders die CDU an. So sagte Meuthens Co-Sprecherin Frauke Petry, das Wahlergebnis sei "der Anfang vom Ende der CDU". Der niedersächsische AfD-Landeschef Armin-Paul Hampel ergänzte, die AfD sei "die natürliche Nachfolgepartei der CDU".

Zuvor hatte allerdings AfD-Vize Alexander Gauland mittelfristig Regierungsbündnisse ausgeschlossen: "Wir werden noch langeFundamentalopposition betreiben." Weder Petry noch Meuthen wollten sich dazu äußern, wer die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl 2017 übernehmen könnte.