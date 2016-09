Betont lässig trifft Law and Order: Der Wahlkampf in Berlin geht in den Endspurt. Am kommenden Sonntag, den 18. September, können knapp 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus ihre Stimme abgeben. "Müller, Berlin" – so wirbt der Regierende Bürgermeister Michael Müller für sich und eine Stadt, die weltoffen bleiben soll und in der Menschen mit Migrationshintergrund als Nachbarn und nicht als Schwerkriminelle betrachtet werden sollen.



Sein größter Herausforderer ist der jetzige Koalitionspartner und Innenminister Frank Henkel. "Stark und sicher" steht auf den Plakaten der CDU und ihr Spitzenkandidat versucht, sich mit dem Thema Innere Sicherheit vom jetzigen Koalitionspartner abzugrenzen.



Müller hat sich für eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen, Umfragen zufolge reicht es aber weder für Rot-Grün noch eine Neuauflage der großen Koalition. Weitere fünf Jahre unter Rot-Schwarz wollen die Berliner laut Infratest dimap auch nicht: 58 Prozent der Befragten waren jüngst mit der Arbeit des Senats weniger oder gar nicht zufrieden.



Die Linke wittert deshalb ihre Chance auf rot-rot-grüne Koalitionsgespräche. Und die AfD? Wird sie ähnlich gut abschneiden wie zwei Wochen zuvor in Mecklenburg-Vorpommern? Die wichtigsten Fragen und Fakten zur Wahl in Berlin gibt es in unserem Kartenstapel.