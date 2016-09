Landtagswahl : Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern

In Dorf Mecklenburg stehen die Wahlkabinen in einer Mehrzweckhalle, einem Amtszimmer mit Topfpflanze, einem Gymnasium in Plattenbauweise. Fotograf Thomas Victor ging den ganzen Morgen davor auf und ab und fragte die Menschen: „Warum gehen Sie wählen?“ Und viele nahmen sich ein Herz und scheuten die großen Worte nicht, machten damit die tristen Gebäude zu Orten der Demokratie.