Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) hat rechtliche Bedenken gegen die von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geplante Rehabilitierung von nach altem Recht verurteilten Homosexuellen. Die Kriminalisierung und Stigmatisierung Homosexueller verstoße zwar "aus heutiger Sicht klar gegen das freiheitliche Menschenbild des Grundgesetzes", sagte Bausback der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Über eine Aufhebung früherer Urteile, die auf der Grundlage des inzwischen abgeschafften Paragrafen 175 beruhen, könne man diskutieren. Eine gesetzliche Regelung müsse aber dem Grundsatz der Gewaltenteilung gerecht werden.

"Denn es geht um die Aufhebung von Urteilen unabhängiger Gerichte durch den Gesetzgeber, die seinerzeit unter Geltung des Grundgesetzes in rechtsstaatlichen Verfahren zustande gekommen sind", sagte Bausback. Eine gesetzliche Regelung dürfe "keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Aufhebung dieser Urteile von bundesrepublikanischen Gerichten der absolute Ausnahmefall ist". Sonst bestehe die Gefahr eines Präzedenzfalls, der bei geänderten politischen Mehrheiten dazu missbraucht werden könnte, "willkürlich zunächst missliebige Straftatbestände und sodann die auf diesen beruhenden Strafurteile aufzuheben". Dieser Anforderung würden die von Maas bisher vorgelegten Eckpunkte nicht gerecht.

Maas hatte angekündigt, im Oktober einen Gesetzentwurf vorzulegen, um homosexuelle Männer, die einst nach dem Paragrafen 175 verurteilt worden waren, zu rehabilitieren. Das Gesetz soll die Verurteilungen aufheben. Es sei "unerträglich, dass die Betroffenen bis heute mit diesem Strafmakel leben müssen", sagte Maas auf dem Deutschen Juristentag. Der Staatsrechtler Martin Burgi hatte in einem Gutachten für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die kollektive Rehabilitierung der Betroffenen durch ein Aufhebungsgesetz empfohlen – das würde es den Opfern ersparen, in einer Einzelfallprüfung erneut mit der entwürdigenden Verletzung ihrer Intimsphäre konfrontiert zu werden.



Der Paragraf 175, der homosexuelle Akte zwischen Männern unter Strafe stellte, war 1871 im Kaiserreich ins Strafgesetzbuch übernommen und 1935 durch die Nationalsozialisten verschärft worden. Die Bundesrepublik hatte den Paragrafen in dieser Form nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen. 1969 war er entschärft worden, bis 1994 blieben homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar. Erst dann wurde der Paragraf komplett gestrichen. Schätzungen zufolge wurden bis 1969 rund 50.000 Männer zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, danach noch einmal etwa 3.500. Die Urteile bestehen immer noch, nur die in der NS-Zeit ergangenen Urteile gegen Homosexuelle wurden 2002 aufgehoben.



Die Entschädigung der Betroffenen soll über einen Fonds organisiert werden. Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck fordert eine umfassende Rehabilitierung. Der Schaden sei weit über Geld- oder Freiheitsstrafen hinausgegangen; eine Entschädigung müsse alle Schäden "an Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in ihrem beruflichen oder wirtschaftlichen Fortkommen" berücksichtigen. Die Verurteilten verloren oft Arbeitsplatz und Wohnung und erlitten soziale Ausgrenzung. Und wer wegen einer Verurteilung nach Paragraf 175 im Gefängnis saß, zahlte in dieser Zeit keine Rentenbeiträge. Finanzielle Verluste, unter denen Betroffene noch heute leiden, sind die Folge. Für viele ist die vermeintlich kriminelle Vergangenheit bis heute zudem eine psychische Belastung.