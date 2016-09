Wolfgang Schäuble (CDU) ist in seinem langen politischen Leben schon vieles gewesen: Kanzleramtsminister, Innenminister, Fraktionschef, Parteichef, wieder Innenminister und zwei Mal Finanzminister. Doch seit einiger Zeit ist erneut ein inoffizielles Amt dazugekommen, das er auch unter Kanzler Kohl schon innehatte: Reservekanzler.

Jedes mal wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Bedrängnis gerät, richten sich alle Augen auf den mittlerweile 74-Jährigen. Was ist eigentlich mit Schäuble? Könnte, wollte, sollte der nicht vielleicht doch endlich Kanzler werden? Das war so, als Schäuble in der Griechenlandkrise einen deutlich anderen Kurs vertrat als Merkel. Damals gab Schäuble dem Unbehagen, das viele in seiner Partei gegenüber der fortgesetzten Griechenlandrettungspolitik empfanden, Gewicht und Stimme.

Das war erst recht so auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise als jeden Tag Tausende Menschen ins Land kamen und Merkel immer mehr an Rückhalt verlor. Und es ist natürlich auch jetzt wieder so, da die CDU in Landtagswahlen für diese Politik abgestraft wird und die rechtspopulistische AfD einen Erfolg nach dem anderen feiert.

Am Mittwoch hat Schäuble bekannt gegeben, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters mit der Politik noch nicht Schluss machen, sondern im kommenden Jahr erneut für den Bundestag kandidieren will. Einen Tag später ist er zu Gast in der ZDF-Sendung Was nun, Herr Schäuble? Und da ergibt sich zumindest eine Frage quasi von selbst. "Dass Sie ihre Kandidatur gerade jetzt bekannt gegeben haben, ist das ein Signal, dass Sie bereitstehen als Kanzler im Wartestand?", will Moderator Peter Frey von ihm wissen.

Schäuble lacht, wie er überhaupt oft lacht in dieser Sendung. Der Finanzminister macht einen ziemlich aufgeräumten Eindruck, trotz der Krise in der seine Partei sich derzeit befindet und trotz des Dauerstreits zwischen CDU und CSU, von dem derzeit niemand so richtig absehen kann, wie er bis zur Bundestagswahl noch glimpflich aus der Welt geschafft werden könnte.

"Nein", sagt Schäuble. Es sei nun mal üblich, dass in den Wahlkreisen die Kandidaten kurz nach der Sommerpause aufgestellt würden. Dass sei der einzige Grund, warum er seine Entscheidung, die er sich übrigens nicht leicht gemacht habe, gerade jetzt mitgeteilt habe.



Kein bisschen Distanz

Dass Schäuble eine solche Frage weit von sich weist, ist wenig erstaunlich. Es gehört schließlich zum kleinen Einmal-Eins des politischen Alltagsgeschäfts, dass man seine Ambitionen nicht zu früh und vor allem nicht zu plump durchblicken lässt. Doch wenn irgendjemand in oder außerhalb der CDU gehofft haben sollte, dass man an diesem Abend einen Schäuble erleben werde, der sich von der Kanzlerin wenigstens vorsichtig distanziert, so sieht er sich schnell enttäuscht. Er sei unbequem aber loyal sagt Schäuble über sein Verhältnis zu Merkel. In diesem Interview ist er noch nicht mal unbequem.

Glaubt er selbst, dass Merkel weitermacht? "Ich weiß, dass sie nicht will, dass einer wie ich etwas dazu sagt und das habe ich zu respektieren", weist er die Frage zurück. Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik? Nicht von Schäuble. Die CDU habe in der Flüchtlingskrise unter der Führung Merkels sehr wohl Verantwortung übernommen, betont er. Mehr noch, er stellt sich gar hinter den Satz, der Merkel mehr Kritik eingebracht hat als jeder andere zuvor: Es sei richtig, dass die politisch Verantwortlichen in einer Zeit großer Veränderungen sagten, "Wir schaffen das, wir lösen das", sagt Schäuble. Auch wenn er dann noch hinzusetzt: "Sie müssen es aber auch schaffen".

Merkel hat schon verstanden

Auch die Frage, ob Merkel nicht spätestens nach der Berlin-Wahl am Sonntag, bei der die CDU den Umfragen zufolge erneut miserabel abschneiden dürfte, nicht doch endlich mal das von CSU-Chef Horst Seehofer geforderte "Ich-habe-verstanden-Signal" setzten müsse, kontert Schäuble ganz als loyaler Diener seiner Herrin. Aus seiner Sicht, sagt er, sende Merkel jeden Tag das Signal aus, dass sie die Sorgen der Menschen ernst nehme. "Die Aufgabe von Ministern ist es, ihr dabei nach bester Kraft zu helfen und das versuche ich auch".

Ohnehin macht Schäuble klar, dass er keiner ist, der den Menschen die Welt schön reden will. Während die CSU ein Einwanderungsbegrenzungsgesetz fordert, mahnt der Mann, in dem viele Konservative seiner Partei ihren Hoffnungsträger sehen: "Wir werden noch viel mehr Zuwanderung haben". Ja, Schäuble will, genau wie es Merkel unlängst in ihrer Rede empfohlen hat, die Ängste der Menschen ernst nehmen. Aber er will ihnen deswegen nicht nach dem Mund reden.