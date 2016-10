Ich habe resigniert. Diesmal habe ich einen guten alten Freund gebeten, den jährlich fälligen Handwerkertermin an meiner Stelle zu übernehmen. Er ist etwa 1,85 Meter groß, sonore Stimme, spricht Deutsch ohne jeden nicht deutschen Akzent. Vor allem aber ist er ein Mann. Die Chancen stehen daher gut, dass das fragliche Gerät am Ende wirklich in Ordnung gebracht wird und der Fachmann, den ich bezahle, den Freund nicht mit Erklärungen abspeist, es sei doch alles in Ordnung – oder meine Schuld –, die jede mittlere Intelligenz beleidigen würden.

Ich bin eine Frau und kann trotzdem bis drei zählen

Wie oft ich schon in etlichen Jahrzehnten Leben darum kämpfen musste, ernst genommen und einer plausiblen Erläuterung wert befunden zu werden, wenn das Auto stand, der Boiler bockte oder die Computer streikte. Ich weiß es nicht, aber es waren wirklich sehr viele Male. Ja, ich bin eine Frau, aber ich hätte trotzdem gern gewusst, weshalb's das Ding hier trotz seiner gerade erst gewesenen Kontrolle wieder nicht tut. Nein, ich bin kein Mann, aber ich kann dennoch bis drei zählen.

Ich weiß, es gibt zum Glück auch andere Techniker, Handwerker, Informatiker und inzwischen – noch mehr Glück – auch ein paar Frauen in diesen Berufen. An der Großlage ändert dies leider nichts. Frauen sind immer noch auf weiten Flächen der Welt, physischen wie virtuellen, Unbefugte auf einem Gelände, das prinzipiell nie ihnen gehört.

Wann war der Kanzler jemals nicht Kanzlerkandidat?

Vermutlich wegen dieses aktuellen Handwerkertermins sehe ich die Kanzlerinkandidatendebatte dieser Tage gerade mit etwas anderen Augen. Dass es sie überhaupt gibt, ist schließlich ungewöhnlich genug. Wann jemals wäre ein amtierender Kanzler nicht selbstverständlich der Kandidat seiner Partei für die nächste Bundestagswahl gewesen? Wohlgemerkt, der Kandidat. Jetzt ist da eine Kandidatin, und die sich mehrenden Solidaritätserklärungen aus der CSU für Merkel werden gefeiert, als müsse sie dafür dankbar sein: Sie ist zwar eine Frau, eine Unbefugte, aber wir lassen sie, vielleicht, trotzdem an der Macht.

Wer meint, Merkels Rolle als Nummer eins der Konservativen sei wegen ihrer kontroversen Flüchtlingspolitik kein Selbstläufer, der sei an ihren Vorvorgänger Helmut Kohl erinnert: Der nahm den Deutschen die geliebte D-Mark, und auch die Kosten der Wiedervereinigung verbinden sich mit seiner Amtszeit. Dafür steht er heute als Kanzler der Einheit auf dem Denkmalsockel, Merkel dagegen am Pranger – für ähnlich weitreichende und mutmaßlich ebenso alternativarme Entscheidungen.

Für Frauen gibt es keinen Amtsbonus

Als kürzlich Kohls früherer Generalsekretär Heiner Geißler gefragt wurde, ob es denn nicht auch damals so ruppig zwischen den christlichen Schwesterparteien zugegangen sei, antwortete der: Nein. Nie sei die Person im Kanzleramt aus dem eigenen Lager so und so offen unter Beschuss genommen worden.

Für Frauen existiert der Amtsbonus nun einmal nicht. In den Alltag übersetzt: Für sie gilt die Annahme nicht, dass sie bis zum Erweis des Gegenteils da, wo sie stehen, richtig sind und dafür Respekt erwarten dürfen. Wie immer man politisch zur Kanzlerin steht, als Person und Projektionsfläche ist Merkel ein schlagendes Beispiel dafür, wie in unseren aufgeklärten Zeiten in einem Frauenleben Tag für Tag wieder erkämpft werden muss, was doch fraglos sein sollte. Bis oben an die Spitze des Landes. Es ist, als müsste der Papst jeden Tag neu durchsetzen, dass er der Papst ist und nicht als der gelernte Chemietechniker im Vatikan sitzt, der er auch ist.