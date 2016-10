Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich laut einem Bericht mit den Gewerkschaften über die Rentenpolitik verständigen. Für Dienstag sei ein Spitzengespräch zwischen der CDU und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geplant, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Zur Verhandlungsdelegation der CDU gehören demnach sowohl Rentenexperten als auch hochrangige Politiker aus der CDU-Führung wie Fraktionschef Volker Kauder, die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Präsidiumsmitglied Jens Spahn.

Der DGB fordert einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Merkel hatte den Gewerkschaftsbund kürzlich davor gewarnt, mit einer Rentenkampagne die Angst vor Altersarmut zu befördern und somit ungewollt die AfD zu unterstützen.

Die Spitzen von CDU und CSU hatten am Freitagabend in Berlin über eine gemeinsame Linie in der Rentenpolitik beraten. Hauptstreitpunkt war die CSU-Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente, die in der CDU auf breiten Widerstand stößt. Details wurden nicht bekannt.



Weiterhin befürchten Unionspolitiker eine zu üppige Erhöhung. "Wir müssen vermeiden, jetzt in einem Überbietungswettbewerb Erwartungen zu wecken, die später enttäuscht werden müssen", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man müsse aufhören, Panik bei Rentnern zu schüren: Es seien mehr als fünf Mal so viele Kinder in Deutschland von Armut betroffen als Rentner.



Die Deutsche Rentenversicherung warnt die Parteien wegen schrumpfender Reserven vor zu großen Versprechungen. Die Rücklagen betrugen Ende September 29,7 Milliarden Euro. Das ist der niedrigste Wert seit 2013. Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage wird nach Schätzungen der Rentenversicherung kontinuierlich abschmelzen bis sie im Jahr 2021 die gesetzliche Grenze unterschreiten werde.



Die SPD hat eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung ins Gespräch gebracht. Ihre Partei wolle verhindern, dass das Rentenniveau "ins Bodenlose abrutscht", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post ."Zur Gegenfinanzierung ist für uns auch eine Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze denkbar, damit künftig starke Schultern mehr Verantwortung übernehmen", sagte Barley.

Würde die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft, träfe dies Besserverdienende und ihre Arbeitgeber. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2016 im Westen bei 74.400 Euro Bruttoeinkommen im Jahr oder 6.200 Euro im Monat. Im Osten liegt sie bei 64.800 Euro im Jahr und 5.400 Euro im Monat. Auf Lohnbestandteile, die darüber liegen, entfällt bisher kein Rentenbeitrag.