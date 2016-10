Ältere Arbeitnehmer können den Übergang in die Rente künftig flexibler gestalten. Mit den Stimmen der Koalition aus Union und SPD beschloss der Bundestag die sogenannte Flexi-Rente. Das Gesetz, das Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) eingebracht hatte, sieht einerseits die Möglichkeit vor, bereits vor dem regulären Rentenalter weniger zu arbeiten – andererseits aber auch Erleichterungen für eine Erwerbstätigkeit darüber hinaus.

So können Ältere durch die Kombination von Teilzeitarbeit und Teilrente auch ihre Rentenansprüche erhöhen – wenn sie weiter in die Rentenversicherung einzahlen. Bislang sind Arbeitnehmer jenseits der Regelaltersgrenze beitragsfrei gestellt. Arbeitgeber sollen für Rentner fünf Jahre lang keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen müssen. Außerdem dürfen Teilrentner künftig mehr vom Zuverdienst zu den Altersbezügen behalten.



Gesundheitscheck ab dem 45. Lebensjahr

Damit sollen Arbeitgeber Fachkräfte im Alter länger an sich binden können. Begleitend solle die Gesundheitsvorsorge der Erwerbstätigen verbessert werden, unter anderem mit einem individuellen, berufsbezogenen Gesundheitscheck ab dem 45. Lebensjahr.

Die neuen Regelungen treten zum Jahresanfang in Kraft, das neue Hinzuverdienstrecht dann von Juli 2017 an. Möglich werden zudem freiwillige Zusatzzahlungen in die Rentenkasse ab einem Alter von 50 Jahren, um später ohne Abschläge in Vorruhestand gehen zu können.