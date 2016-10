Das Landeskriminalamt (LKA) Thüringen geht in fünf Bundesländern Hinweisen auf Terrorismusfinanzierung nach. Polizisten durchsuchten am Vormittag zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern. Auslöser sind nach Angaben des LKA Ermittlungen gegen einen 28-jährigen Tschetschenen mit russischer Staatsbürgerschaft, der verdächtigt wird, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Der Beschuldigte soll beabsichtigt haben, sich dem bewaffneten Kampf in Syrien auf Seiten des "Islamischen Staats" anzuschließen.

Im Blick der Ermittler sind den Angaben zufolge weitere zehn Männer und drei Frauen, alle ebenfalls russische Tschetschenen. Nach Informationen des Senders MDR waren wurden sie seit Sommer 2015 von der Polizei beobachtet. Die Männer und Frauen zwischen 21 und 31 Jahren leben in verschiedenen Städten in Thüringen, außerdem in Hamburg und Dortmund. In Thüringen fanden die Polizeiaktionen laut MDR in Jena, Suhl, Schmalkalden und Hildburghausen statt.

Weiter berichtet der MDR, es seien Substanzen gefunden worden, mit denen sich Sprengstoff herstellen lasse. Zuvor war von einem "weißen Pulver" die Rede gewesen, das in Suhl gefunden worden sei. Ein Sprengstoffhund sei vor Ort gewesen.

Bei allen Beschuldigten handelt es sich nach Polizeiangaben um Asylsuchende, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland bisher nicht abschließend geklärt ist. Einbezogen waren Spezialkräfte der Landeskriminalämter sowie Bereitschaftspolizei und verschiedene Landespolizeiinspektionen.

Eine konkrete Anschlagsgefahr gab es nach Polizeiermittlungen bislang nicht. Das LKA Thüringen will im Laufe des Tages weitere Informationen veröffentlichen.