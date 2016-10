Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht Parallelen zu den Anschlägen von Frankreich und Belgien, der Leiter des Landeskriminalamts Sachsen, Jörg Michaelis, sieht Hinweise auf den IS. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr und dem Sprengstofffund in einer Chemnitzer Wohnung.

Wer ist der Terrorverdächtige?

Hauptverdächtiger ist der Syrer Jaber al-Bakr, geboren am 10. Januar 1994 in Saasaa, einem Ort südlich von Damaskus. Der heute 22-Jährige kam im Februar 2015 nach Deutschland. Am 19. Februar 2015 wurde er in der Erstaufnahme München registriert, dann nach Chemnitz in die Erstaufnahme gebracht. Er erhielt eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung und wurde dem Landkreis Nordsachsen zugewiesen. Gemeldet war er in Eilenburg.

Ist er Teil eines Netzwerkes?

Das Vorgehen und das Verhalten der Verdächtigen deuteten auf eine Verbindung zum "Islamischen Staat" (IS) hin, hieß es vom Landeskriminalamt (LKA) Sachsen. Die Polizei nahm zunächst zwei Personen fest, die mit dem Hauptverdächtigen Kontakt gehabt haben sollen, ließ sie aber bald wieder frei. Ein weiterer Mann wird befragt.



Der Mieter der Chemnitzer Wohnung, in der der Sprengstoff gefunden wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittler halten den anerkannten syrischen Flüchtling Khalil A. für einen Komplizen des Hauptverdächtigen. Gegen den 33-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen.



Khalil A. wird vorgeworfen, Jaber al-Bakr seine Wohnung zur Nutzung überlassen und für ihn – in Kenntnis seiner Anschlagspläne – die notwendigen Stoffe im Internet bestellt zu haben.

Er war Ende des Jahres 2015 nach Deutschland gekommen. Zunächst befand er sich in Nordrhein-Westfalen, dann wurde er nach Sachsen gebracht.



Alles deutet darauf hin, dass Jaber al-Bakr in Deutschland nicht auf ein verzweigtes Netzwerk zurückgreifen konnte. Bei seiner zweitägigen Flucht konnte er allem Anschein nach nicht in einer verdeckten Wohnung untertauchen oder ein Auto benutzen. Unterschlupf suchte er bei einem Landsmann, den er vorher nicht gekannt hatte. Dieser fesselte ihn dann auch und übergab ihn der Polizei.



Was für eine Bombe hatte er gebaut?

Wohl noch gar keine. Zumindest wurde in der durchsuchten Wohnung keine fertige Bombe gefunden. Die Behörden sprachen zunächst von "mehreren Hundert Gramm" Sprengstoff, die gut versteckt in der Wohnung lagerten. Laut Bundesanwaltschaft waren es 1,5 Kilogramm "extrem gefährlicher Sprengstoff", "sowie weitere Materialien, die unter anderem zur Herstellung einer Sprengstoffweste geeignet sind". Unter dem Sprengstoff waren laut LKA "auch kristaline Stoffe". Es handele sich um TATP (Triacetontriperoxid), das instabil und daher sehr gefährlich ist. Zudem fanden die Ermittler Muttern und zwei Zünder.



Das Material wurde in einem ausgehobenen Erdloch kontrolliert vernichtet, die Detonation war noch in deutlicher Entfernung spürbar. Teile des Sprengstoffes wurden als Beweis gesichert.



TATP ist ein weißes kristallines Pulver. Es lässt sich aus einfach zu besorgenden Grundstoffen herstellen, weswegen es auch bei Anschlägen in Brüssel und Paris verwendet wurde. Nötig sind lediglich Aceton, Wasserstoffperoxid und eine Säure. Die Stoffe werden in einem Kältebad zusammengeschüttet, um eine spontane Explosion zu verhindern. Anleitungen zur Herstellung finden sich haufenweise im Internet. Der Prozess ist nicht aufwändig, aber gefährlich, da die dabei entstehenden Kristalle gegen mechanische Einflüsse und Hitze sehr empfindlich sind. Allein schon die Lagerung des Pulvers gilt als riskant, da die Kristalle von selbst instabil werden und detonieren können.



Was plante Jaber al-Bakr?

Das ist unklar, über mögliche Pläne ist nichts bekannt geworden. Berichte, wonach ein deutscher Flughafen angegriffen werden sollte, wurden von den Behörden nicht bestätigt. Laut dem LKA musste angesichts der nachrichtendienstlichen Hinweise davon ausgegangen werden, dass Al-Bakr eine Sprengstoffweste fertigt. Erkenntnisse dafür, dass er schon ein konkretes Ziel ins Auge gefasst habe, lägen aber derzeit nicht vor, hieß es von der Bundesanwaltschaft.

Wie sind die Ermittler auf ihn aufmerksam geworden?

Der Bundesnachrichtendienst hatte Hinweise auf ihn. Woher diese Hinweise stammen, ist nicht bekannt. Außerem wurde Al-Bakr schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet. Die veröffentlichten Fahndungsfotos kamen den Ermittlern zufolge von einem Nachrichtendienst.



Vage erste Hinweise habe es im September gegeben, hieß es vom Landeskriminalamt Sachsen. Am Freitagabend sei dann die Polizei in Chemnitz informiert worden und habe mit der Observierung des Gebäudes begonnen. Allerdings konnten die Ermittler nicht zweifelsfrei klären, in welcher Wohnung sich Al-Bakr befindet. Da die Ermittler fürchten mussten, dass der Verdächtige eine Bombe zündet, wenn er von dem Zugriff etwas mitbekommt, stürmten sie das Gebäude nicht.



Als das SEK am Samstagmorgen ein anderes Vorgehen vorbereitete, verließ der Verdächtige gegen sieben Uhr das Gebäude. Die Ermittler wussten nicht, wer dort das Haus verließ und forderten den Mann aus einiger Entferung auf, stehenzubleiben. Als dieser das nicht tat, gaben sie einen Warnschuss ab. Auf den Mann zu schießen sei nicht möglich gewesen, da sich andere Personen in der Schusslinie befunden hätten, hieß es vom LKA. Als der Mann davonrannte, konnte ihm niemand folgen, weil alle Einsatzkräfte schwere Schutzausrüstung trugen.

Insgesamt 700 Kräfte seien an dem Einsatz beteiligt gewesen. Darunter Einheiten aus Bayern, Brandenburg, Berlin und Thüringen. Zudem waren Vertreter anderer Ermittlungsbehörden wie dem BKA und Verfassungsschutzämtern vertreten.



Wie der Verdächtige von Chemnitz nach Leipzig kam, ist bislang nicht bekannt. In Leipzig soll er am Bahnhof einen Syrer angesprochen haben, ob er bei ihm übernachten könne. Der angesprochene Syrer nahm Jaber al-Bakr mit nach Hause in das Viertel Paunsdorf. Als er feststellte, dass er einen Terrorverdächtigen bei sich aufgenommen hatte, überwältigte er ihn zusammen mit seinem Mitbewohner, fesselte ihn und rief die Polizei.



Wie geht es weiter?

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Am Montag wurde Jaber al-Bakr einem Richter in Dresden vorgeführt, die nationale und die internationale Fahndung sind eingestellt.