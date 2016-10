CSU-Chef Horst Seehofer hat seinem Parteivorstand nun offiziell mitgeteilt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zum CSU-Parteitag Ende der Woche kommt. Wie dpa unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, begründete er dies damit, dass man kein Schauspiel abgeben, sondern ehrlich mit der Bevölkerung umgehen wolle. Man wolle keine Gemeinsamkeit inszenieren, hieß es demnach. Denn in der Zuwanderungsfrage habe man bei Weitem noch keine Einigung. Nötig sei "ein in sich schlüssiges Konzept – das wir noch nicht haben".

Gleichwohl betonte Seehofer auch die Gemeinsamkeiten. Beide Parteien seien insgesamt auf "vielen Feldern gut unterwegs", sagte er. Wenn er höre, dass die CDU bei ihrem Parteitag eine Verschärfung des Asylrechts beschließen wolle, seien das "gute Signale in unserem Sinne", sagte Seehofer. Die Begrenzung der Zuwanderung dürfe nicht allein auf die Frage einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen reduziert werden, betonte Seehofer. Diese bleibe für die CSU aber wichtig.

Es ist das erste Mal in Merkels Kanzlerschaft, dass sie nicht zu einem CSU-Parteitag kommt. Seehofer betonte aber, die Entscheidung sei in totaler Übereinstimmung zwischen Merkel und ihm erfolgt. Ob er selbst zum CDU-Parteitag im Dezember fahren wird, ließ Seehofer offen. Das hänge von den inhaltlichen Diskussionen ab, hieß es in Teilnehmerkreisen.

Suche nach "ehrlichen Lösungen"

Die Stimmung während eines Treffens der Spitzen von CDU und CSU am vergangenen Freitag bezeichnete Seehofer als "gut, aber auch ehrlich". Es werde nichts um der Harmonie willen unter den Tisch gekehrt. Es sei der gemeinsame Vorsatz von Merkel und ihm, "ehrliche Lösungen der Bevölkerung zu präsentieren".

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte der Passauer Neuen Presse, solange nicht alle Streitpunkte etwa bei der Flüchtlingsobergrenze geklärt seien, sei Merkels Abwesenheit "die bessere Variante". Entscheidend sei nicht, wer zu welchem Parteitag komme. "CSU und CDU sind auf einem guten Weg und werden geschlossen in das Wahljahr 2017 gehen."

Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer widersprach der Einschätzung, dass die Nichteinladung von Merkel zum CSU-Parteitag ein neuer Tiefpunkt sei. Auch wenn noch einige wichtige Fragen zu klären seien, gebe es große Übereinstimmungen zwischen den Schwesterparteien, sagte Scheuer. "Wir wollen unsere Gemeinsamkeit zeigen und brauchen dafür keine Inszenierung." Im Vordergrund stünden die Inhalte und nicht die Frage, wer auf oder neben dem Podium steht. Auch Scheuer bekräftigte allerdings erneut, dass die CSU die Zahl der Flüchtlinge künftig auf 200.000 im Jahr begrenzen will. "Daran halten wir fest, denn wir machen ja nicht Politik nach Windrichtung", sagte er.

Scheuer verteidigte auch den geplanten Leitantrag des Parteitags gegen den "politischen Islam". Das sei kein Anti-Islam-Antrag, stellte er klar. Vielmehr könne es eine Chance für den Islam in Deutschland sein, die Generalverdachtsdebatte zu überwinden. Der Antrag richte sich "gegen den politischen Islam, um endlich gegen diese extreme Ausprägung vorzugehen, klarzumachen, wo die Grenzen liegen".