"Wir müssen verhindern, dass eine Linksfront aus SPD, Grünen und Linkspartei nach der Bundestagswahl die Macht übernimmt und Deutschland runterwirtschaftet", schreibt die CSU in einem Leitantrag für den Parteitag am Freitag und Samstag. In einem zweiten Papier warnt sie vor dem politischen Islam. Linksfront und Islamismus – mit diesen Feindbildern wollen sich die Christsozialen für den Bundestagswahlkampf warm laufen. Dabei soll ein neues strammes Grundsatzprogramm helfen, das sich mit Patriotismus und Leitkultur an den rechten Rand der Gesellschaft richtet. Für die CSU geht es aktuell um ihren Fortbestand als Volkspartei. Das führt zu Manövern, die auf den ersten Blick widersprüchlich wirken.



Denn gleichzeitig mehren sich die Zeichen der Versöhnung mit der Schwesterpartei: Parteivize Manfred Weber und Landesgruppenchefin Gerda Hasseldeldt riefen Angela Merkel zur Kanzlerkandidatin aus. Beides, der Blick nach rechts und die Unterstützung für Merkel, sind keine Gegensätze, sondern Teil des Überlebenskampfes, in dem sich die Partei sieht.



Die erste Geste der Versöhnung: ein Affront

Ein gutes Beispiel für diese Ambivalenz ist die ausbleibende Einladung der Kanzlerin zum Parteitag – ein Affront. Eigentlich. Dass der Parteichef der Schwesterpartei vorbeikommt, gilt als guter Ton in der Union. Die offizielle Begründung lautet: Man wolle keine falsche Harmonie inszenieren. Vor allem hat CSU-Chef Seehofer Angst, dass die Delegierten Merkel von der Bühne buhen. Er arbeitet seit einigen Wochen daran, den Heilungsprozess voranzutreiben, berichten Parteiinsider.



Das Spitzentreffen der Union zur Rente fiel mit in diese Strategie: Gemeinsamkeiten suchen, mal über etwas anderes als Flüchtlinge reden. Mit seinem Trommeln gegen die gemeinsamen Gegner, die "Linksfront" und Islamisten, will Seehofer Risse in der Union kitten. Im Januar werden sich die beiden Parteivorsitzenden zu einer Klausur treffen. "Da wird der Schulterschluss dann vollzogen und das Reizwort Obergrenze wird nicht mehr fallen", prognostiziert der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld. "Beide, Seehofer und Merkel, sind zu machtbewusst, um persönliche Querelen über ihren Erfolg zu stellen."

Einfach wird das nicht. Über ein Jahr lang schoss Seehofer aus allen Rohren, demütigte die Kanzlerin auf dem Parteitag in München 2015 auf offener Bühne, drohte mit einer Verfassungsklage, sprach von einer "Herrschaft des Unrechts". "Seehofer hat sich in eine Einbahnstraße manövriert, aus der er ganz schwer wieder rauskommen wird", sagt einer, der dem Ministerpräsidenten nahe steht. Und jetzt soll die aufgestachelte Basis Seehofers Pirouette Richtung Versöhnung mitmachen. Dabei sitzt Seehofer nicht nur die Basis im Nacken: Sein Widersacher Markus Söder sägt unverhohlen am Stuhl des Vorsitzenden. Offen ist, ob er die Parteiraison seines Vorsitzenden mitträgt. Möglich, dass er sich von den Stimmen der Merkel-Gegner in die Staatskanzlei tragen lassen will: Im Morgenmagazin stellte er eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels nun infrage und beharrte weiter auf eine Obergrenze.



Wozu diese Seehofer-Spielchen?

Dabei steht Seehofers Plan für die Kehrtwende zur Versöhnung schon: Die CSU wird zwar ein eigenes "Alphatier" in den Wahlkampf schicken und einen "Bayernplan" mit eigenen Themen aufstellen, wie es der Parteichef gefordert hat, sich ansonsten aber hinter Merkel versammeln. Es gibt schlicht keine Alternative. Doch diese Loyalität wird die CSU sich möglichst teuer bezahlen lassen. Das Kalkül der Christsozialen: Die CDU wird bei der Bundestagswahl voraussichtlich derart schwach abschneiden, dass es ohne die Stimmen aus Bayern nicht mehr zu einer Regierungsbeteiligung reicht. Aktuell könnte Merkel in der großen Koalition auch ohne die Abgeordneten der CSU mit satter Mehrheit regieren. Die CSU wird also die Schwäche der Union als Hebel nutzen, um möglichst viel bayerisches Gewicht in den Wahlkampf zu bekommen. Von einer "nicht verhandelbaren Liste mit CSU-Forderungen" ist die Rede. Damit kann die eigene Basis, vielleicht sogar Markus Söder besänftigt werden.

Warum verzichtet Seehofer nicht auf solche Spielchen, sondern beackert weiter die rechte Außenbahn? Die rechte Flanke schließen, das habe die CSU seit Strauß gemacht, verteidigen ihn die Parteioberen öffentlich. Im Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm stehen Sätze wie "Wir lehnen Multi-Kulti ab" und "Dem Islam muss klar sein, dass er in unserem Land nicht die Mehrheitsreligion ist". Ein einflussreiches Parteimitglied gibt zu: "In anderen Zeiten hätten wir das so sicher nicht geschrieben." Und: "Natürlich ist manches davon Abdichtung gegen die neue Bedrohung von rechts." In der Partei gehe die Angst um. Das geben hinter vorgehaltener Hand viele zu, die sonst mit durchgedrücktem Kreuz durch die Gänge im Münchner Maximilianeum pflügen.