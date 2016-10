"Nur wenige Kinder in Deutschland leiden unter materieller Not", heißt es im Entwurf des neuen Armuts- und Reichtumsberichts, der zur Zeit in der Bundesregierung abgestimmt wird und der Saarbrücker Zeitung vorliegt. Demnach lebten fünf Prozent der Kinder "mit einem beschränkten Zugang zu einem gewissen Lebensstandard und den damit verbundenen Gütern". In anderen EU-Ländern sind demnach anteilig fast doppelt so viele Kinder betroffen: Neun Prozent aller Kinder in der EU litten materiellen Mangel.

Dem Bericht zufolge haben allerdings 2,4 Millionen der insgesamt 12,9 Millionen Kinder in Deutschland ein Armutsrisiko – etwa jedes Fünfte. Sie leben in Haushalten, die weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben.



Arbeitslosigkeit als Risikofaktor Nummer 1

Die Erwerbstätigkeit der Eltern ist demnach der Hauptfaktor für das Armutsrisiko bei Kindern. 60 Prozent aller Kinder mit zwei arbeitslosen Eltern haben ein Armutsrisiko. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Hartz IV-Haushalten leben, ist zwischen 2010 und 2015 allerdings um fünf Prozent gesunken.

Ist ein Elternteil in Vollzeit erwerbstätig, fällt das Risiko auf 15 Prozent; sind beide Eltern voll erwerbstätig, liegt es bei drei Prozent.

Letzteres komme in Deutschland allerdings nicht mal bei jeder siebten Familie vor.



Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung erscheint 2017 zum fünften Mal. Er soll in jeder Legislaturperiode Auskunft über die wirtschaftliche und soziale Lage der Deutschen geben und politische Maßnahmen empfehlen, um die Situation der Benachteiligten zu verbessern.