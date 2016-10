Die Überraschung des Abends kommt ganz am Ende: Es gibt tatsächlich eine Frage, die beim grünen Spitzenpersonal lauten öffentlichen Streit auslöst. Die Frage lautet: Was ist wichtiger – der Ausstieg aus der Massentierhaltung oder der Ausstieg aus der Kohleverbrennung?

Die Veranstaltung, auf der diese Frage gestellt wird, ist das erste sogenannte Urwahlforum, bei denen sich die vier Bewerber auf die grüne Spitzenkandidatur der Parteibasis vorstellen. In Hannover diskutieren der Bundesvorsitzende Cem Özdemir, der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Robert Habeck sowie die beiden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Ab dem 2. Dezember wählen die Grünen ihre Frontleute für die Bundestagswahl 2017. Wer das Amt bekommt, hat gute Chancen, danach auch Fraktionsvorsitzender oder gar Minister zu werden.

Da die Grünen eine Doppelspitze mit mindestens einer Frau wollen, ist Göring-Eckardt konkurrenzlos. Für die drei Herren geht es um viel.

Göring-Eckardt menschelt, die Herren machen's nach

Die erste Übung: Die Bewerber sollen zeigen, wie sie in einer Fußgängerzone potentielle Wähler ansprechen. Göring-Eckardt prescht vor, sie springt geradezu von der Bühne zwischen die Leute und hält einen lebhaften Vortrag über Klimaschutz. Es hat einen Hauch von US-amerikanischem Town Hall Meeting, wie sie zwischen den Leuten auf und ab läuft. Die Herren auf der Bühne ziehen die Augenbauen hoch, Habeck grinst. Und dann machen sie es ihr nach. Die Texte sind hörbar auswendig gelernt, aber sie funktionieren: Die Stimmung steigt, die Grünen im Saal haben Lust auf Wahlkampf.

Das ist eine der Funktionen dieser Veranstaltungen: Aufmerksamkeit schaffen, bei den eigenen Leuten und darüber hinaus. Die andere Funktion ist, die Unterschiede zwischen den Kandidaten herauszuarbeiten.

Ein Wasser für den Konkurrenten

Hofreiter präsentiert sich als überzeugter Öko. Er meint, die Partei müsse den Mainstream prägen ohne dabei grüne Überzeugungen aufzugeben. "Mit einem steigenden Meeresspiegel einen Kompromiss zu finden, wird schwierig", sagt er. So, wie die Grünen die erneuerbaren Energien per Gesetz konkurrenzfähig gemacht hätten, sollten sie sich als nächstes elektrisch angetriebenen Autos widmen. Als sich Hofreiter in Rage redet, schenkt ihm Özdemir Wasser nach.

Göring-Eckardt freut sich, dass die Partei in viele Richtungen anschlussfähig ist. Sie betont, dass die Grünen in den Ländern in sieben unterschiedlichen Konstellationen regieren, in Sachsen-Anhalt sogar mit SPD und CDU zusammen. "Themen zu verhandeln ist nicht einfacher mit Gabriel als mit Merkel, nicht schwieriger mit Seehofer als mit Wagenknecht", sagt sie. Sie glaubt, dass die Grünen in vielen Milieus anschlussfähig sind. Die Frage, wie viel Mikroplastik im Duschgel sei, beschäftige zum Beispiel nicht nur klassische Grünen-Wähler.

Özdemir will im Wahlkampf auf die EU setzen. Wenn es den Nachbarn schlecht gehe, gehe es auch Deutschland schlecht, meint er. Fluchtursachen ließen sich nur gemeinsam, nicht als Nationalstaat bekämpfen. "Ich möchte Wahlkampf machen mit der Europafahne in der Hand", ruft er. Der Außenpolitiker bereut, dass der Syrienkrieg nicht "zu Beginn gestoppt" wurde und plädiert dafür, Sanktionen gegen Russland in dieser Sache nicht auszuschließen.

Der Unbekannte teilt aus

Die meisten Parteimitglieder werden die Bundespolitiker Hofreiter, Göring-Eckardt und Özdemir kennen. Nicht aber Habeck.



Der Umweltminister aus Schleswig-Holstein bemängelt zu wenig Mut und falsche Strategien bei seinen Kontrahenten. Eine Lektion der letzten Monate müsse sein, dass die Partei AfD-Positionen nicht mehr kommentieren muss – wofür er einigen Applaus erhält. Gleichzeitig müsse man wahrnehmen, dass sich auch in grünen Milieus Leute von der Demokratie abwendeten, was Habeck auf eine "falsche Globalisierung" zurückführt. Er will mehr sozialen Ausgleich schaffen und dafür sorgen, dass sich "Superreiche nicht von der Gesellschaft verabschieden". Er prangert an, dass sich die Partei um Details einer Vermögenssteuer streite, ohne zu sagen, was sie damit erreichen wolle. "Solange wir unser Ziel nicht definiert haben, will ich nicht über Instrumente reden", sagt er.