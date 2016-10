Die Grünen sind bekannt dafür, dass sie ziemlich viel verändern wollen. Das Streben nach einer gerechten, gleichberechtigten und sozialen Gesellschaft beschert ihnen auch Sympathien von Akademikern und Besserverdienern. Sie werden gewählt von vielen, die eher auf der Gewinnerseite stehen. Für die Partei ist das gut, aber auch nicht immer einfach.

Ideale hin oder her, welcher Wähler fügt sich mit seiner Stimme schon gern selbst Schaden zu? Dass die grüne Fraktionsspitze sich im Wahlkampf 2017 nun für eine Vermögenssteuer einsetzen will, lässt daher aufhorchen. Schließlich traten die Grünen bereits bei der letzten Bundestagswahl mit der Forderung nach Steuererhöhungen für Besserverdienende an – und verloren.

Damals sollten Jahreseinkommen ab 60.000 Euro stärker besteuert sowie das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Das hätte viele Einverdienerhaushalte betroffen, die trotz guten Gehalts einen Hauskredit abzubezahlen und zwei Kinder durchs Studium zu bringen haben. Typische Grünen-Wähler also, die zwar ein privilegiertes Leben führen, aber eben auch keines, in dem so viel Geld da ist, dass es keine Rolle mehr spielt. Auch linke Grüne beteuerten daher nach dem Acht-Prozent-Ergebnis 2013: Man habe zu viel auf einmal gewollt, Wähler verschreckt und überfordert.

Rissiger Kompromiss

Dieses Mal nun, sagt die Fraktionsspitze, soll alles anders sein. Ja, man wolle eine Vermögenssteuer, aber nur für die "Superreichen", die Einkommenssteuer soll erst mal unangetastet bleiben. Grundsätzlich sei man sich doch darüber einig, dass Reiche in Deutschland zu wenige Steuern zahlten. Dass es dringend Geld für Investitionen brauche und man der Steuerflucht etwas entgegensetzen müsse.

Mit der Diagnose hat die Partei recht. Den langsam aber sicher beginnenden Bundestagswahlkampf kann es nur aufwerten, wenn mal über Alternativen für den Staatsaufbau und dessen Finanzierung nachgedacht wird: Der grüne Vermögenssteuervorschlag wurde am Tag vorgestellt, an dem sich Rot-Rot-Grün erstmals hochoffiziell in einem Bundestagsraum beschnupperte. Beide Initiativen sind zunächst nur symbolisch, aber eben auch wichtig in Zeiten, in denen viele Menschen die vermeintliche Alternativlosigkeit der Politik beklagen.

Trotzdem sind die Grünen schon wieder dabei, ihre Fehler von 2013 zu wiederholen. Seit Monaten streitet die Partei über die Vermögenssteuer – der linke Flügel will sie unbedingt. Die Realos, vor allem aus Baden-Württemberg, warnen. Vor dem Parteitag im November musste dringend eine Lösung her. Und so handelt es sich bei dem Vorschlag eben nicht um eine gemeinsame Überzeugung, sondern erst mal nur um einen mühsam ausgehandelten Kompromiss.

Der ist aber leider so unkonkret, wie diffus die Anforderungen der Partei an das symbolisch aufgeladene Instrument sind. Offen bleibt, wer für die Grünen denn "superreich" ist. Unklar, wer künftig besteuert werden soll und in welcher Höhe. Wie viele Einnahmen soll das Instrument bringen? Und wenn Arbeitsplätze und "Innovationskraft" von Unternehmen nicht durch die Steuer belastet werden sollen, wie es die Realos in das Kompromisspapier diktierten – wie schnell soll dann ein "umsetzbares" Modell entwickelt werden? Eine Ausnahme für Betriebsvermögen halten viele für nicht verfassungsfest.

Rein in die Komfortzone

© Jakob Börner Lisa Caspari Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Schon sind die Grünen dabei, über die Auslegung des Kompromisses zu streiten – nicht ohne sich öffentlich zu ermahnen, dass man das ja eigentlich nicht mehr tun wolle. Der Kompromissvorschlag ist zudem noch nicht formal abgesegnet, er könnte auf dem Parteitag noch Konkurrenz bekommen. Abgeordnete um die Hamburger Finanzexpertin und Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk sowie den Hessen Matthias Wagner fordern in einem weiteren Änderungsantrag, dass die Grünen im Wahlkampf nur das Ziel einer höheren Besteuerung Reicher formulieren sollten – und im Anschluss konkret werden und definieren, ob dies durch eine Vermögenssteuer erreichbar sei.

Das passt zur Mahnung der Grünen-Spitze, eigentlich wolle man doch keinen Steuerwahlkampf führen, sondern sich auf andere Themen konzentrieren.



Es stimmt, 2013 wollten die Grünen zu viele Steuererhöhungen zu schnell und alles auf einmal. Die Antwort für 2017 kann aber nicht allgemeines Zaudern sein. Eine selbstgerechte Partei gewinnt keine Wähler, eine verunsicherte aber auch nicht.



Die Grünen müssen also bald eine Entscheidung treffen. Der Parteitag muss ein konkretes Ergebnis bringen. Sollte es die Vermögenssteuer werden, dann darf sie keine Worthülle bleiben. Sie muss ausdefiniert werden. Die Wahlkämpfer müssen sich zu ihr bekennen – und die Konsequenzen für die Komfortzone ihrer Wähler benennen. Das wäre ein Anfang. Danach wären dann auch die anderen Parteien dran mit konkreten Vorschlägen.