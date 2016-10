Der designierte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat nach seiner umstrittenen Rede in Hamburg nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert das volle Vertrauen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dies sei "selbstverständlich", sagte Seibert. Mit seiner Erfahrung sei Oettinger ein "ausgezeichnet qualifizierter" EU-Kommissar. Seine Bemerkungen habe Oettinger zudem inzwischen eingeordnet. "Ich habe das nicht weiter zu kommentieren", sagte Seibert.

Oettinger, der seit 2014 EU-Kommissar für Digitales und Gesellschaft ist und nun das Haushaltsressort übernehmen soll, hatte in seiner Rede abwertende Äußerungen über Frauen, Chinesen und Homosexuelle gemacht. So nannte er Chinesen "Schlitzaugen". Außerdem sprach er von einer "Pflicht-Homoehe" und deutete an, dass Frauen ohne eine Quote keine Spitzenpositionen in der Wirtschaft erreichen können.



Zudem berichteten Anwesende, Oettinger habe die belgische Region Wallonien wegen ihrer Haltung zum Freihandelsabkommen Ceta, als Kommunisten bezeichnet. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollte sich nicht zu der Oettinger-Rede äußern.



Vom Koalitionspartner gab es jedoch Kritik an Oettingers Aussagen und auch an Merkel. Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) sagte der Nordwest-Zeitung, seine Aussagen seien "homopob und rassistisch." Der SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil, forderte: "anstatt Herrn Oettinger mit Vertrauenserklärungen einen Blankoscheck auszustellen, erwarte ich von der Bundeskanzlerin, dass sie klar Stellung gegen die unsäglichen Sprüche des EU-Kommissars bezieht". Heil sagte weiter, diese Äußerungen richteten innen- wie außenpolitisch Schaden an. "Es steht die Frage im Raum, ob Herr Oettinger als deutscher EU-Kommissar noch tragbar ist.", sagte Heil.

Auch die Oppositionsparteien reagierten empört auf Oettingers Äußerungen. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, forderte von Merkel, Oettinger als EU-Kommissar zurückzurufen. "Frau Merkel, ziehen Sie diesen Mann zurück." "Es ist peinlich, dass ein solcher Rassist und Sexist EU-Kommissar für Deutschland ist", sagte Bartsch der Nordwest-Zeitung. Katrin Göring-Eckhardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, nannte Oettingers Wortwahl gegenüber der Passauer Neuen Presse "mehr als befremdlich".