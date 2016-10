Der sächsische CDU-Europa-Abgeordnete Hermann Winkler hat sich für eine Koalition zwischen der Alternative für Deutschland (AfD) und seiner Partei ausgesprochen. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene könne es Kooperationen mit den Rechtspopulisten geben. "Wenn es eine bürgerliche Mehrheit gemeinsam mit der AfD gibt, sollten wir mit ihr koalieren", sagte Winkler der Zeitschrift Super Illu.

Für Winkler könne die CDU über Koalitionen mit der AfD nachdenken, wenn sich die SPD über Bündnisse mit der Linkspartei Gedanken macht. Aktuell wird über eine Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Berlin verhandelt. Eine sinnvolle Koalition mit der AfD hätte laut Winkler in Sachsen-Anhalt entstehen können. "In Sachsen-Anhalt hätte das schon Sinn gemacht," sagte der Europaabgeordnete. Bei der Landtagswahl in dem Bundesland war die AfD im März mit 24,3 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU geworden.

Winkler, der auch Sprecher der ostdeutschen CDU-Europaabgeordneten ist, sagte zudem zum unionsinternen Streit über die Flüchtlingsdebatte, Deutschland könne "nicht alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen". Es gebe deshalb "schon eine faktische Obergrenze".

CSU-Chef Horst Seehofer verlangt für die Aufnahme von Schutzsuchenden eine jährliche Obergrenze von 200.000 Menschen, die "gesetzlich festgeschrieben" werden solle. Aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann das im Grundgesetz verankerte - unbeschränkte - Recht auf Asyl aber nicht durch eine Obergrenze beschnitten werden. Die Zahl der Asylbewerber will Merkel allerdings ebenfalls stark verringern.

Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland hat zuletzt mit islam- und flüchtlingsfeindlichen Themen einige Wahlerfolge gefeiert. Neben der Wahl in Sachsen-Anhalt feierte die AfD auch Erfolge in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das ZDF-Politbarometer erhebt für die AfD eines bundesweite Zustimmung von rund 13 Prozent.