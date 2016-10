Frage: Sie sehen eine "ernsthafte Bedrohung des gesellschaftlichen Friedens" durch Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Können Sie das erläutern?

Iris Gleicke: Denken Sie an die Einheitsfeier in Dresden. 360.000 friedlich feiernde Bürger, aber das Bild des Ostens wurde durch einige Hundert Rechtspopulisten und Rechtsextreme bestimmt. So etwas geschieht, wenn sich die schweigende Mehrheit nicht auf die Seite derer stellt, die für Demokratie und gegen Ausgrenzung eintreten. Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen und Zivilcourage beweisen, werden bedroht und erhalten keinen Rückhalt in der Nachbarschaft. So etwas zerreißt nicht nur die Gesellschaft. Mir wird auch immer wieder darüber berichtet, dass Positionen in der Wirtschaft, in Wissenschaft und im kulturellen Bereich nicht besetzt werden können, weil die Wunschkandidaten nicht nach Ostdeutschland ziehen wollen. Das bedroht die Zukunft der neuen Bundesländer.

Frage: Sie tragen seit 1990 politische Verantwortung, sitzen im Bundestag. Wann ist Ihnen das Ausmaß des Problems klar geworden?



Gleicke: Im Jahr 2005 haben die Neonazis meine südthüringische Heimatstadt Schleusingen zur "Frontstadt" erklärt, und es war sehr mühsam, gegen die 200 Neonazis eine ausreichend große Gegenbewegung auf dem Marktplatz zu organisieren. Ein Phänomen, das mir seither immer wieder von Bürgerbündnissen geschildert wurde. Die Flüchtlingskrise ist jetzt so etwas wie der Brandbeschleuniger einer Stimmung, die es schon lange gibt.

Frage: Welche Fehler hat die Politik in den vergangenen 26 Jahren gemacht?

Gleicke: Es hat in einigen Regionen zu lange gedauert, bis die Verantwortlichen das Problem erkannt und aktiv an seiner Lösung gearbeitet haben. In Thüringen und auch in Sachsen sind Landesprogramme gegen Rechtsextremismus erst sehr spät gestartet.



Frage: In beiden Ländern regierte lange die CDU. Hat sich die Sozialdemokratie nichts vorzuwerfen?

Gleicke: Es geht mir hier nicht um Schuldzuweisungen. Dort, wo Sozialdemokraten regiert haben, wurde das Thema nicht verharmlost. In der CDU gab und gibt es ebenfalls eine Aufmerksamkeit für das Thema. Aber es gibt eben auch viele, die sehr lange nichts davon wissen wollten. Als die NPD in Südthüringen die Thügida-Demonstrationen übernahm, wollten die Suhler ein Zeichen setzen und geschlossen dagegenhalten. Die CDU im Stadtrat hat sich diesem gemeinsamen Vorgehen damals verweigert.

Frage: Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo die SPD schon lange regiert, gibt es Fremdenhass und rechte Übergriffe.

Gleicke: Die Zahl der Übergriffe ist auch dort groß. Ressentiments gegen alles Fremde gibt es überall im Osten – leider.

Frage: Was soll nun geschehen, Frau Gleicke?

Gleicke: Die Zahlen sind ein Weckruf, der Umgang damit bedarf einer Zäsur. Wir müssen Ursachen offenlegen, die notwendige Debatte führen und auf allen Ebenen nach Lösungen suchen. Dazu gehört auch, dass die Wirkung der Programme zur Stärkung von Demokratie und gegen Rechtsextremismus kritisch durchleuchtet und deren Umfang gegebenenfalls erweitert wird. Ich habe eine Studie vergeben, die die Ursachen für den stärkeren Rechtsextremismus in Ostdeutschland wissenschaftlich untersuchen soll und dabei auch auf regionale Unterschiede eingeht.

Frage: Was erwarten Sie von Ostdeutschen konkret?

Gleicke: Ich appelliere an jeden, auf seine Weise und mit seinen Mitteln unter anderem die Bürgerbündnisse gegen Rechtsradikalismus und Gewalt zu unterstützen, die es überall gibt. Es war ein langer und harter Aufbauweg in den letzten 26 Jahren, und wir haben viel erreicht in Ostdeutschland. Die Menschen sollten stolz und selbstbewusst auf dieses Werk blicken, denn sie haben den schweren Rucksack der Wendejahre getragen. Das sollten wir uns jetzt nicht kaputt machen lassen von einer kleinen Zahl von Hetzern und Unverbesserlichen. Für den guten Ruf des Ostens sind nicht nur Politiker und Pfarrer zuständig – da sind alle Demokraten gefordert.