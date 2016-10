Sechs Wochen noch, dann wird Deutschland vermutlich wissen, wer die Kanzlerkandidatin der CDU ist. Alles andere als eine sie, als Angela Merkel, wäre eine Überraschung. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass die seit 2005 regierende Kanzlerin auf dem Bundestagsparteitag der CDU am 4. und 5. Dezember erklärt, sie wolle statt des Amtes ihr Leben zurück. Nur, wer stünde denn in der Reihe, es zu übernehmen? Wolfgang Schäuble ist zu alt. Ursula von der Leyen käme infrage. Aber könnte sie die knappe Zeit bis zur Bundestagswahl im September 2017 nutzen, um sich neben der Kanzlerin als vertrauenswürdige Nachfolgerin zu profilieren?

Merkel begeht heute dieselbe Unterlassung, die sie einst Helmut Kohl vorgeworfen hat. Sie baut keinen Erben auf. Das ist nach den Gesetzmäßigkeiten der deutschen Kanzlerwahl einerseits verständlich. Warum den Stab zu einem Zeitpunkt aus der Hand geben, an dem nicht klar sein kann, ob der Nachfolger/die Nachfolgerin imstande sein wird, dieselben Sympathien im Wahlvolk aufzubauen wie sie die Amtsinhaberin besitzt? Doch genau dieses Amtsbonus-Denken ist es auch, das die deutsche Regierungspersonal-Szenerie so undynamisch, so träge, so gefühlt alternativlos macht. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht – das ist ungefähr das Gegenteil einer Bestenauswahl.

Selbst wer Merkel für eine gute Kanzlerin hält, muss es als Demokrat schlecht finden, dass es so lange keinen ernst zu nehmenden Konkurrenzkampf innerhalb der Regierungsfraktion gibt, bis die Unzufriedenheit überhandnimmt.

Schuld daran ist der Umstand, dass die Amtszeiten von Bundeskanzlern laut dem Grundgesetz nicht begrenzt sind. Während der Bundespräsident nur einmal wiedergewählt werden darf, kann ein und derselbe deutsche Regierungschef theoretisch zehnmal antreten. Wäre es nicht umgekehrt viel besser?