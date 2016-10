Die wütenden Demonstranten am Rande des Einheitsfeiertags in Dresden haben bundesweit Empörung ausgelöst. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) sucht dennoch weiterhin den Dialog mit der Pegida-Bewegung, deren Anhänger die Pöbeleien dominierten. "Wir, und damit meine ich auch viele Kommunen und die Kirchen, bieten den Pegida-Anhängern seit Langem immer wieder Gespräche an", sagte Ulbig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sind bereit zu diskutieren, damit es am Ende vielleicht sogar Veränderungen geben kann."

Die Chancen für ein Gespräch schätzt Ulbig jedoch als gering ein. Die Pegida-Anhänger wollten gar nicht diskutieren, sondern seien aus Prinzip gegen alles. "Sie säen Hass, der in Gewalt münden kann. Insofern sind diese Menschen abgespalten von der lebhaften Demokratie, die ja auch vom Disput lebt", sagte Ulbig. In dieser respektlosen Form stoße die Demokratie an ihre Grenzen.



Still loving Claudia Roth.https://t.co/BdSrjn8vbG — Sebastian Leber (@Tieresindfreaks) 3. Oktober 2016

Diese Grenzen musste auch die Grünen-Politikerin Claudia Roth erfahren, als sie sich am Rande der Feierlichkeiten in Dresden den wütenden Demonstranten von Pegida stellte und die Protestler zu einer Diskussion aufforderte. Stattdessen wurde auch sie beschimpft.



"Die sächsische Polizei ist neutral"

An der Dresdner Frauenkirche, wo Staats- und andere Gäste einen Festgottesdienst besuchten, hatten sich mehrere Hundert Protestierer gesammelt. Sie lärmten mit Trillerpfeifen, riefen den Gästen, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck, von einem Absperrzaun aus "Volksverräter", "Haut ab" und "Widerstand" zu. Die Polizei ließ sie gewähren und bezeichnete den Lärm der Trillerpfeifen als Meinungsäußerung. Der Lärm und die Aggressivität verschreckten viele Besucher der Festveranstaltung, die in einem Spießrutenlauf Ziel des Protestes und der Verhöhnungen wurden, obwohl sie gar keine politische Verantwortung tragen. Ähnliches hatte sich später an der Semperoper abgespielt, aus der der Festakt zum Einheitstag auf eine Großleinwand übertragen wurde. Auch hier pöbelten Hunderte, als die Gäste zum Festakt eintrafen und als die Reden übertragen wurden.

Dazu sagte Ulbig: "Als Staatsbürger und Minister halte ich die Ereignisse für beschämend und verurteile diese Respektlosigkeiten. Aber uns hat die Deutsche Einheit die Meinungsfreiheit gebracht, die wir zu respektieren haben. Auch wenn es manchmal verdammt schwerfällt."

Der Landesinnenminister nahm die Polizei gegen den Vorwurf in Schutz, sie habe die Pegida-Demonstranten zu sehr gewähren lassen. "Die sächsische Polizei ist neutral. Sie gewährleistet Recht und Ordnung gegenüber jedermann", sagte er.



Hinzu kam am Montag, dass ein Polizeiführer in einer Lautsprecherdurchsage den Anhängern des Pegida-Bündnisses nach Verlesen der Versammlungsauflagen einen "erfolgreichen Tag" gewünscht hatte – unter dem Beifall der Demonstranten. Der Vorsitzende des sächsischen Innenausschusses, Ansgar Heveling (CDU) kritisierte das: "Schon der Anschein einer Parteinahme kann der Polizei schaden", sagte er der Rheinischen Post. Die Polizei habe die öffentliche Sicherheit und Ordnung insgesamt zu gewährleisten. "Damit ist es nicht zu vereinbaren, in Uniform und offizieller Funktion Sympathie für Demonstrationsanliegen gleich welcher Art zu bekunden", sagt Heveling. Vielmehr sei "eine klare und eindeutige Ansprache der Polizeiführung gefragt", so der CDU-Politiker.

Die sächsische Polizei hatte nach dem Vorfall mitgeteilt, die Äußerung des Polizeiführers entspreche "nicht unserer Philosophie und wird einer Überprüfung unterzogen".

Das mehrtägige Fest zum 26. Tag der Deutschen Einheit in Dresden hatten nach Veranstalterangaben etwa 450.000 Menschen besucht. Auf den Straßen der Altstadt präsentierten sich die Bundesländer, die Bundesregierung, der Bundesrat, Unternehmer, Vereine und Initiativen. Am Rande gab es Demonstrationen eines Bündnisses linker Gruppen, die das Fest kritisierten. Pegida veranstaltete am Rande der Altstadt eine Demonstration mit Abschlusskundgebung, zu der etwa 1.000 Menschen kamen. Das rechtsradikale Bündnis "Festung Europa" versammelte etwa 200 Menschen abseits des Zentrums an einer Elbbrücke. Dort bildete sich eine Menschenkette als Protest gegen die rechten Gruppen.