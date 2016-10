Politiker haben sich in ersten Reaktionen fassungslos über den Tod des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr gezeigt. "Wie konnte das geschehen?", fragte der Grünen-Politiker Volker Beck auf Twitter. Der SPD-Verteidigungsexperte Johannes Kahrs schrieb: "Was ist denn schon wieder in Sachsen los? Irre." Der Grünen-Haushaltspolitiker Tobias Lindner fragte: "Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden?" Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Steffi Lemke, verlangte eine zügige Aufklärung der sächsischen Justiz. "Ich erwarte, dass es morgen bessere Erklärungen zum Tod von Al-Bakr gibt als das Abtauchen aller Zuständigen heute", schrieb Lemke bei Twitter.

Der 22-Jährige al-Bakr war am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden worden. Die Staatskanzlei in Dresden bestätigte dies und erklärte, al-Bakr habe sich am Abend das Leben genommen. Einzelheiten sollten aber erst am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Verteidiger: Risiko war bekannt

Al-Bakrs Pflichtverteidiger kritisierte die sächsische Justiz: "Ich bin wahnsinnig schockiert und absolut fassungslos, dass so etwas passieren kann", sagte der Rechtsanwalt Alexander Hübner dem Focus. Er sprach von einem Justizskandal. Hübner sagte, den Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt sei das Suizid-Risiko des Beschuldigten bekannt gewesen und auch im Protokoll vermerkt worden.

"Er hatte bereits Lampen zerschlagen und an Steckdosen manipuliert", sagte Hübner über seinen Mandanten. Doch am Nachmittag habe ihm der stellvertretende JVA-Leiter telefonisch versichert, dass der in Einzelhaft sitzende al-Bakr ständig beobachtet werde. Hübner sagte weiter, dass der Terrorverdächtige sich seit seiner Festnahme im Hungerstreik befunden habe. Al-Bakr habe seit Sonntag nichts gegessen und getrunken. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, seine Zelle sei offenbar nur einmal pro Stunde kontrolliert worden.

Der Syrer war am Montag in Leipzig festgenommen worden, nachdem mehrere Landsleute ihn festgesetzt und die Polizei gerufen hatten. Zwei Tage zuvor war der Versuch der Polizei, ihn in Chemnitz festzunehmen, gescheitert.

In der Chemnitzer Wohnung, in der am Samstag die Festnahme des Gesuchten misslang, fand die Polizei 1,5 Kilogramm des hochgefährlichen Sprengstoffs TATP. Der Wohnungsmieter wurde als mutmaßlicher Komplize verhaftet.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die die Ermittlungen führt, wollte Berichte, Al-Bakr habe vor seinem Tod seine Landsleute belastet, nicht bestätigen. Den Angaben zufolge gab es keine weiteren Festnahmen.

Anmerkung der Redaktion: ZEIT ONLINE geht behutsam mit dem Thema Suizid um, da es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen können. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und sogar geheilt werden.

Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie etwa bei der Telefonseelsorge unter der Rufnummer 0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist anonym, kostenlos und wird weder auf der Telefonrechnung noch dem Einzelverbindungsnachweis erfasst. Weitere Beratungsangebote sind etwa hier auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention zu finden.



Hilfe für Angehörige Suizidgefährdeter bietet auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker unter der Rufnummer 01805 - 950 951 und der Festnetznummer 0228 - 71 00 24 24 sowie der E-Mail-Adresse seelefon@psychiatrie.de.