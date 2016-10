Die Selbsttötung des syrischen Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis hätte aus Sicht des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) nicht geschehen dürfen. "Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber leider geschehen", sagte er bei einer Pressekonferenz in Dresden. Al-Bakr habe sich mit seiner Anstaltskleidung an einem Gitter stranguliert. Die Leiche des 22-Jährigen werde derzeit obduziert. Er war am Mittwoch tot in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden worden, wie das sächsische Justizministerium mitteilte.

Nach jetzigem Stand habe man alles getan, um einen Suizid zu verhindern, sagte der CDU-Politiker. Die Experten hätten am Mittwoch keine akute Selbstmordgefahr festgestellt. Eine Vollzugsbeamtin habe dann aber am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich Al-Bakr selbst getötet habe.

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt, Rolf Jacob, sagte, Al-Bakr sei in seiner Gefängniszelle zunächst alle 15 Minuten kontrolliert worden. Am Mittwochnachmittag sei dann aber eine Runde von Experten und Psychologen zu dem Ergebnis gekommen, dass man die Kontrollen in einem Zeitabstand von 30 Minuten machen könne. Der Mann habe ruhig und sachlich gewirkt, emotionale Ausfälle seien nicht zu erwarten gewesen. Mit dem Häftling habe man sich nur mittels Dolmetscher verständigen können. Die hinzugezogene Psychologin habe keine Erfahrung mit Terroristen besessen. Den Terrorverdächtigen in einem besonders geschützten Haftraum unterzubringen sei aber nicht für notwendig gehalten worden, weil keine akute Suizidgefahr vorgelegen habe.

Anwalt: Gefängnis hatte ständige Beobachtung Al-Bakrs zugesagt

Dagegen hatte der Pflichtverteidiger Al-Bakrs gesagt, der JVA sei bekannt gewesen, dass Suizid-Risiko bestand. Al-Bakr war zwei Tage zuvor in Leipzig festgenommen worden, nachdem ihn mehrere Landsleute festgesetzt und die Polizei gerufen hatten. Der Versuch der Polizei, ihn in Chemnitz festzunehmen, war zuvor gescheitert. In der Chemnitzer Wohnung, in der am Samstag die Festnahme des Gesuchten misslang, fand die Polizei 1,5 Kilogramm des hochgefährlichen Sprengstoffs TATP. Der Wohnungsmieter wurde als mutmaßlicher Komplize verhaftet.



Hübner zeigte sich "entsetzt und traurig". "Egal was dem Mandanten vorgeworfen wird: Es ist ein junger Mensch, der sich das Leben genommen hat", sagte der Anwalt. Er sei gespannt darauf, welche Erklärungen die Justizbehörden dafür haben, dass der Suizid geschehen konnte. "Ich bin davon ausgegangen, dass man ihn ständig beobachtet." Focus Online zitierte Hübner, den Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt sei das Suizid-Risiko des Beschuldigten bekannt gewesen und auch im Protokoll vermerkt worden.



"Er hatte bereits Lampen zerschlagen und an Steckdosen manipuliert", sagte Hübner demnach über seinen Mandanten. Noch am Nachmittag habe ihm der stellvertretende JVA-Leiter telefonisch versichert, dass der in Einzelhaft sitzende Al-Bakr ständig beobachtet werde. Der Terrorverdächtige habe sich seit seiner Festnahme im Hungerstreik befunden.



JVA-Chef Jacob sagte, im Rückblick müsse man sich kritisch fragen, "ob wir nicht zu gutgläubig waren." In der Summe sei aber alles vorschriftsmäßig gelaufen. Er selbst sei bis zum Vortag im Urlaub gewesen, sagte Jacob weiter. Er stehe aber zu allen Entscheidungen, die von seinen Mitarbeitern im Fall Al-Bakrs getroffen wurden, auch die Einschätzung der Psychologin sei "eine sachlich vertretbare Entscheidung" gewesen.



Justizminister lehnt Rücktritt ab

Justizminister Gemkow sagte, er übernehme selbstverständlich die politische Verantwortung für das Geschehen. Für einen Rücktritt gebe es momentan keinen Anlass. Zuvor hatte die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, dem CDU-Politiker den Rücktritt nahegelegt. "Die sächsische Justiz ist eine Schande für jeden Rechtsstaat", sagte sie. "Der Suizid des wegen Terrorverdachts festgenommenen 22-jährigen Syrers ist ein Skandal, der nicht ohne Folgen bleiben darf". Justizminister Gemkow stehe jetzt in der Verantwortung.



Dem schlossen sich die sächsischen Grünen an. Die rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Katja Meier, sagte, "es ist ein unglaublicher Vorgang, dass es ein suizidgefährdeter Tatverdächtiger in einer sächsischen Haftanstalt schafft, sich umzubringen". Die Selbstmordabsicht des Inhaftierten sei offensichtlich gewesen. "Dass die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt trotzdem nicht in der Lage waren, den Gefangenen rund um die Uhr zu bewachen, ist ein Skandal und entspricht nicht der üblichen Verfahrensweise." Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsse Gemkow für dieses "Versagen" die Konsequenzen tragen und zurücktreten.



De Maizière: Suizid erschwert Ermittlungen nach Hintermännern

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte im ZDF-Morgenmagazin, der Fall verlange "nun wirklich nach schneller und umfassender Aufklärung". Der Tod des Terrorverdächtigen erschwere die Ermittlungen nach Hintermännern und weiteren Beteiligten der Anschlagspläne. Den Ermittlern zufolge hatte Al-Bakr einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen vor. Berichte, wonach Al-Bakr in seiner Vernehmung die Landsleute, die ihn festgenommen hatten, belastet hatte, wollte de Maizière nicht kommentieren.



Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach von einer "Tragödie". Da Al-Bakr ja wohl bereit gewesen sei auszusagen, verliere man "eine wichtige Informationsquelle". Die Verantwortlichen in Sachsen müssten nun Fehler eingestehen. Er gehe aber davon aus, dass es am Ende wieder heißen werde, man habe alles richtig gemacht.



Die Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages, Renate Künast, sagte, der Suizid Al-Bakrs werfe einen "dunklen Schatten" auf die sächsische Justiz. "Die Aufklärung durch die betroffene Justiz selbst wird nicht reichen", sagte die Grünen-Politikerin. "Es braucht eine unabhängige Untersuchung."

