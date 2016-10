Eine Mülltonne für 1.258 Euro in Leverkusen, eine Fischtreppe ohne Fische für 100.000 Euro im badischen Lauterbach und vier Millionen Euro für eine neue Brücke ohne Anschluss in Mainz: Der Bund der Steuerzahler (BdSt) kritisiert in seinem neuen Schwarzbuch die Verschwendung von Steuergeldern in Deutschland.



"Politik und Verwaltung gehen verschwenderisch, sorglos oder leichtsinnig mit Steuergeldern um", sagte der Präsident des Bundes, Reiner Holznagel. Als weiteres Beispiel führt der Bund die nordrhein-westfälische Stadt Herford an. Hier sollte das Rathaus für 450.000 Euro umgebaut werden; aktuell sollen die Kosten aber bereits bei 660.000 Euro liegen. Die Stadt Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern kaufte laut BdSt eine Scheune als Lagerraum für Material der Freiwilligen Feuerwehr. Nach dem Kauf des 30.000 Euro teuren Gebäudes stellte sich allerdings heraus, dass es einsturzgefährdet ist.



Auch teure Werbekampagnen kritisiert der BdSt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) etwa habe 45 Millionen Euro für eine Kampagne zur Energieeffizienz vorgesehen – völlig unnötig, sagt Holznagel. Auch Werbung für das Handelsabkommen TTIP lasse sich Gabriel 235.000 Euro kosten. Zugleich unterstütze er Organisationen, die gegen das Abkommen mobil machten.



Hohe Kosten durch externe Berater

Auch die Kosten für externe Berater der Ministerien prangert der Bund an. Demnach gab das Verteidigungsministerium 1,1 Millionen Euro aus, um die Rüstungsbeschaffung zu überprüfen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe gar drei lukrative Beraterverträge für insgesamt 11,5 Millionen Euro vergeben. Für die Steuerzahler ergebe sich daraus eine Doppelbelastung, denn sie finanzierten mit ihren Abgaben bereits die Verwaltungsapparate, "in der Erwartung, dass sie ihre Aufgaben erledigen", sagte Holznagel.



Über konkrete Fälle der Verschwendung hinaus hält der BdSt viele unternehmerische Aktivitäten des Staates wie Weingüter, Landgestüte und Brauereien für riskant. Wenn der Staat Unternehmer spiele, entstünden viele Gefahren, sagte Holznagel. Zudem hätten die rund 1.400 Staatsbetriebe der Bundesländer zusammen 108 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Negativ-Beispiele seien etwa der Flughafen BER und die Landesbanken.