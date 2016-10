EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hätte mit einer Kanzlerkandidatur laut einer Forsa-Erhebung bessere Chancen als SPD-Parteichef Sigmar Gabriel. In der für den Stern und RTL erstellten Umfrage erzielt Schulz Zustimmungswerte von 29 Prozent. Sigmar Gabriel wünschen sich 18 Prozent als Bundeskanzler.

"Martin Schulz ist ein unbeschriebenes Blatt. Er hätte die Chance, dieses Blatt positiv für die SPD zu beschriften, weil er Gruppen außerhalb der Partei anspricht und verlorene Wähler zurückholen könnte", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. In einem direkten Duell mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würde Schulz allerdings nicht bestehen. Merkel kommt in der Umfrage auf eine Zustimmung von 46 Prozent.



Bei den Parteien können CDU und CSU in der Umfrage im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt auf 34 Prozent zulegen. Eine am Dienstag veröffentlichte Insa-Umfrage sah die Unionsparteien dagegen nur noch bei 29,5 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 22 Prozent, die Grünen bei elf Prozent, die Linke bei zehn Prozent und die FDP bei sechs Prozent. Die AfD verliert laut Stern-RTL-Wahltrend im Vergleich zur Vorwoche einen Prozent, was Forsa auf die Pöbeleien in Dresden am Tag der Deutschen Einheit zurückführt.

Die Umfrage wurde vom 4. bis zum 7. Oktober durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,5 Prozent.