Naci Özkan war 36 Jahre lang SPD-Mitglied. Dann verließ er 2011 die Partei aus Protest, weil der Vorstand beschlossen hatte, Thilo Sarrazin trotz seiner ausländer- und islamfeindlichen Veröffentlichungen nicht auszuschließen. DIE ZEIT veröffentlichte seinerzeit seine Austrittserklärung.

Nun, fünf Jahre danach, hat sich Naci Özkan entschlossen, wieder in die SPD einzutreten – aus Sorge um das Vordringen von Rechten und Rassisten. Zur Begründung hat er gemeinsam mit seiner Tochter Derya Özkan einen Brief an den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel geschrieben. Wir veröffentlichen den Brief leicht gekürzt.

Lieber Sigmar,

Vielleicht erinnerst Du Dich an mich. Ich bin 1975 in die SPD eingetreten und nach 36 Jahren, im Jahre 2011 habe ich Dir einen Brief geschrieben mit den Worten "Ich trete aus".

Meine Entscheidung fiel, nachdem beschlossen wurde, dass Thilo Sarrazin nicht aus der SPD ausgeschlossen wird. In aller Ausführlichkeit habe ich Dir damals die Begründung vorgelegt.

Ich stehe noch immer dazu, dass die Äußerungen und die Veröffentlichungen dieses Mannes nicht mit den Werten und dem Grundsatzprogramm der SPD zu vereinbaren sind.

Aber in den letzten fünf Jahren ist unglaublich viel passiert. Oder anders gesagt: Es ist zu viel passiert, als dass ich mich mit meiner demokratischen Beteiligung wegen eines frustrierten und engstirnigen Mannes sowie einer Fehlentscheidung politisch weiterhin zurückhalten möchte. Unter anderem haben mir meine Tochter und ihresgleichen in der SPD vorgemacht, wie es geht. Im Gegensatz zu meiner Generation haben sie den aufkeimenden Rassismus zum Anlass genommen, sich diesem zu stellen. Sie haben sich organisiert und zusammengetan, um diesen Typen entgegenzutreten und Gesicht zu zeigen. Auch wenn sie dafür in Kauf nehmen mussten, ein Gesicht mit Migrationshintergrund zu sein.



"Wir brauchen einen starken Kern in unserer Gesellschaft"

Bisher kam es doch eher darauf an, wegen dieser Begebenheit nicht aufzufallen. Nun ist es anders: Sie stellen sich ihrer Familiengeschichte in der Öffentlichkeit und setzen gleichzeitig offensiv ein Zeichen. "Wir gehören zu dieser Gesellschaft. Wir alle sind ein Teil Deutschlands."



"Teilhabe" ist seitdem das neue Schlagwort.

Und vor allem haben sich die engagierten Mitglieder mit ihrer Partei, dem Vorstand, mit Dir, auseinandergesetzt, was dazu führte, dass ihr alle miteinander Antworten zur gesellschaftlichen Teilhabe gefunden und formuliert habt.



Naci Özkan wurde 1942 im türkischen Nevşehir in Kappadokien geboren. Als 22-Jähriger ging er nach Deutschland. Er war zunächst Arbeiter, später Sozialberater und Betriebsratsmitglied bei Mannesmann.

Ich habe von diesen jungen Leuten gelernt, dass auch negative Ereignisse zu positiven Entwicklungen führen können. Solange wir nicht resignieren, gibt es keinen Stillstand. Um positive Entwicklungen garantieren zu können, brauchen wir einen starken Kern in unserer Gemeinschaft. Damit meine ich, einen demokratischen, diskursbelebten Charakter, der offen ist für Vielfalt und eine heterogene Gemeinschaft.

Wir müssen es miteinander schaffen, die Kurve zu kriegen und die aktuellen gesellschaftlichen Geschehnisse, in welcher sich immer mehr Menschen Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern zuwenden, in die richtige Bahn zu lenken. Wir müssen es schaffen, die demokratischen Kräfte in diesem Land wieder stärker werden zu lassen.

Dazu gehört, die demokratischen Parteien, die sich am Grundgesetz orientieren, zu beleben, sich stärker einzumischen, teilzuhaben. Denn unsere Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, geschweige denn in Stein gemeißelt.

Eine Gesellschaft, die immer individualistischer wird, bringt den Einzelnen dazu, immer weniger an die Allgemeinheit, an das Wohlergehen aller zu denken.

Ich nehme immer mehr wahr, dass unsere Demokratie angezweifelt wird.