Der 23-jährige Kerim Marc B. ist als Terrorist des "Islamischen Staats" zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den Syrien-Rückkehrer am Donnerstag schuldig. Der Angeklagte hatte gestanden, dem Anführer der Terrormiliz, Abu Bakr al-Baghdadi, die Treue geschworen zu haben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass B. in Syrien eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet hat. Zudem soll er an Kämpfen in Syrien teilgenommen haben.



Den Erkenntnissen zufolge gehörte B. unter dem Namen Abu Zulfikar einer Einheit an, die überwiegend aus bosnischen IS-Kämpfern bestand. B. ist in Dortmund geboren und und besitzt die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Zuletzt wohnte er in Düsseldorf. Die Verteidiger hatten maximal zwei Jahre Haft und seine Freilassung gefordert, weil er davon bereits mehr als zwei Drittel verbüßt habe. Die Bundesanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft für den 23-Jährigen beantragt.



Nach Angaben des Generalbundesanwalts reiste der Angeklagte Anfang März 2013 über die Türkei nach Syrien und schloss sich dort spätestens im September dem IS an. Er habe ein militärisches Ausbildungslager besucht und wurde unter anderem im Umgang mit Schusswaffen geschult. Anschließend habe B. wiederholt in seiner IS-Einheit gekämpft. Dabei tötete B. laut Generalbundesanwalt mindestens einen Menschen.



Zu Beginn des Jahres 2014 reiste er wieder nach Deutschland, laut Spiegel Online wegen einer Kriegsverletzung. Im Juli 2014 gelang es ihm dem Generalbundesanwalt zufolge erneut, nach Syrien zu reisen und zu kämpfen. Als er im Januar 2015 in die Türkei reiste, nahmen ihn die Behörden dort fest und schoben ihn nach Deutschland ab. Die Anklage wurde im Juni 2015 erhoben.