Mit Tränengas, Schlagstöcken, Gummigeschossen und Wasserwerfern hat die türkische Polizei eine Kundgebung zum Jahrestag des Anschlags am Bahnhof von Ankara verhindert. Einige Demonstranten warfen Steine und Flaschen auf die Beamten. Der Gouverneur von Ankara hatte zuvor Demonstrationen unter anderem mit Hinweis auf den Ausnahmezustand verboten.

Die Behörden blockierten die Straßen hin zum Bahnhof. Dennoch versuchten Hunderte Menschen, dorthin zu gelangen. Die Polizei erlaubte aber nur den Familien der Opfer und einigen Vertretern der Zivilgesellschaft, zum Bahnhof zu gehen und am Anschlagsort Kränze niederzulegen. Alle anderen, unter ihnen der Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtaş, wurden daran gehindert. Eine Menge von mehr als 150 Menschen rief "Mörderstaat", als ein Aufgebot an Polizisten ihnen den Weg zu dem Platz versperrte, an dem sie der Opfer gedenken wollten.

Beim schwersten Anschlag in der Geschichte der Türkei am 10. Oktober 2015 waren 102 Menschen gestorben. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich damals inmitten einer Friedenskundgebung am Bahnhof von Ankara in die Luft gesprengt. Die türkischen Behörden machten dafür die Terrormiliz "Islamischer Staat" verantwortlich.

Die Türkei wird immer wieder von Terroranschlägen erschüttert. Erst am Sonntag sprengte sich in der Provinz Hakkâri ein Selbstmordattentäter der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK mit einem Kleinlaster vor einem Kontrollpunkt der Gendarmerie in die Luft. Der Provinzgouverneur korrigierte die Opferzahl am Montag nach unten. Der Attentäter habe 15 und nicht 18 Menschen mit in den Tod gerissen, hieß es. Zehn davon seien Soldaten, fünf Zivilisten, darunter ein iranischer Staatsbürger.