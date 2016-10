Die Polizei hat den mutmaßlichen Anschlagsplaner Jaber A. gefasst. Der 22-jährige Syrer Jaber A. sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Sachsen am Montagmorgen über Twitter mit. Der Mann sei identifiziert und die bundesweite und internationale Fahndung nach ihm aufgehoben worden.



❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 10. Oktober 2016

Nach Informationen des Spiegels benachrichtigte ein Syrer aus Leipzig die Polizei, den A. nach einer Übernachtungsmöglichkeit gefragt hatte. Die Polizisten fanden den Terrorverdächtigen demnach bereits gefesselt in der Wohnung vor.

A. war der Polizei am Samstagmorgen bei einer Razzia in Chemnitz knapp entgangen. Bei der anschließenden Erstürmung der Wohnung, in der sich der 22-jährige Syrer aufgehalten hatte, waren mehrere Hundert Gramm eines hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. Während der Suche nach A. wurde ein zweiter Syrer festgenommen. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts auf die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat ermittelt.

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wurden in der Chemnitzer Wohnung wurden neben 500 Gramm bereits gemischten Sprengstoffs auch ein weiteres Kilo Chemikalien gefunden, die zum Bombenbau geeignet sind. Außerdem stellte die Polizei Zünder sicher und Teile, die nach erster Bewertung zur Herstellung von Rohrbomben gedient haben könnten.







Am Sonntag übernahm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen. "Die Gesamtschau der Ermittlungen, insbesondere die Menge des gefundenen Sprengstoffs deuten darauf hin, dass die Person vorhatte, einen islamistisch motivierten Anschlag durchzuführen", sagte eine Sprecherin.



Unklar ist bisher, gegen welches Ziel sich die mutmaßlichen Anschlagspläne richteten. Auch ist nicht bekannt, ob die Männer Kontakt zu der Extremistenorganisation IS haben. Es könne sich auch um einen Fall der Selbstradikalisierung über das Internet gehandelt haben, hatte ein Vertreter aus Sicherheitskreisen der Nachrichtenagentur Reuters erklärt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet dagegen, der Syrer habe offenbar über das Internet in Verbindung mit dem IS gestanden, auch über ein mögliches Ziel sei schon diskutiert worden - die Rede war von Berliner Flughäfen. Dies wurde von Behörden bisher nicht bestätigt.

Laut Behördenangaben hält sich Jaber A. seit 2015 in Deutschland auf, seit mehreren Monaten ist er als Flüchtling anerkannt.