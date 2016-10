Frage: Herr Palenda, der in Leipzig festgenommene Jaber al-Bakr wollte offenbar einen Berliner Flughafen angreifen. Wie groß war die Gefahr?

Bernd Palenda: Der Fall zeigt zwei Dinge: Die Lageeinschätzung, die wir seit vielen Jahren in Deutschland, und damit auch in Berlin haben, ist keine bloße Redewendung – wir sind im Zielspektrum des islamistischen Terrorismus. Der Fall zeigt aber auch, dass die Sicherheitsbehörden sehr gut und schnell reagiert haben. Die genauen Hintergründe, Ziele und Verbindungen des jetzt festgenommenen jungen Mannes müssen erst noch geklärt werden. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Daran sieht man, dass der Fall von besonderer Bedeutung ist und man zumindest nicht ausschließen kann, dass es Hinweise auf einen IS-Hintergrund gibt.

Frage: Anhänger der Terrormiliz IS haben im Frühjahr, kurz nach den Anschlägen in Brüssel, in einem Drohvideo auch Berlin gezeigt. Ist die deutsche Hauptstadt ein spezielles Angriffsziel für den IS?

Palenda: Berlin steht aufgrund seiner Symbolwirkung als Hauptstadt ganz besonders im Fokus – das ist klar. Wir müssen wachsam und aufmerksam bleiben, das gilt nach wie vor. Anfang des Jahres hatten wir ja schon einmal Hinweise auf mögliche Anschlagspläne in Berlin, die wir sehr ernst genommen haben. Oder erinnern Sie sich an die Drohungen gegen das Reichstagsgebäude vor einigen Jahren. Die Anzahl der relevanten Gefährdungshinweise mit Deutschland-Bezug hat sich mit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien deutlich erhöht.

Die Anschläge der vergangenen Wochen in Ansbach und Würzburg haben gezeigt, dass grundsätzlich überall in Deutschland Anschläge durchgeführt werden können. Wichtig ist, dass wir uns von solchen Drohszenarien nicht einschüchtern lassen dürfen. Denn dann haben Terroristen ihr erstes Ziel, den Angriff auf eine offene freie Gesellschaft, schon erreicht.



Frage: Wie groß ist das Milieu der Salafisten in Berlin?



Palenda: Wir sind inzwischen bei etwa 740 Salafisten, davon sind 380 gewaltorientiert. Auch wenn die Zahlen nicht mehr so stark steigen wie noch vor fünf Jahren, so sind sie besorgniserregend. Immerhin sind allein aus Berlin zirka 110 Personen mit islamistischer Motivation Richtung Syrien/Irak ausgereist. Mehr als ein Dutzend wurden dort getötet.

Für die Sicherheitsbehörden ist vor allem der Umgang mit den Rückkehrern eine Herausforderung. Damit meine ich nicht nur den Teil der Rückkehrer, um die sich die Justizbehörden kümmern. Für die Rückkehrer, gegen die noch kein Strafverfahren anhängig ist oder polizeiliche Maßnahmen nach dem Gefahrenabwehrrecht zulässig sind, müssen alle erforderlichen und rechtlich möglichen Maßnahmen ergriffen werden. Ebenso wichtig sind Prävention und Deradikalisierung. Es ist gut, dass wir in Berlin Netzwerke und Programme entwickelt haben, um hier entgegenzusteuern.

Ein zweiter Punkt ist wichtig: Auch wenn die Motivation zur Ausreise sinkt, so hat die krude Ideologie und Propaganda des IS scheinbar noch immer eine gewisse Anziehungskraft. Das betrifft vor allem Radikalisierte, die eben nicht ausreisen, sondern hier möglicherweise Anschläge planen.