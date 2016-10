Maulkorb oder, ganz im Gegenteil: Transparenzoffensive? Ein "Verhaltenskodex" für Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums stiftet Unruhe. Eine Sprecherin von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) bestätigte einen Bild-Bericht, wonach ein fünfseitiger Entwurf verpflichtende Anweisungen unter anderem für den "Umgang mit Informationen" aufführt.



Dem Bericht zufolge sollen Beamten und Soldaten "jeden informellen Kontakt" zu Journalisten und Parlamentariern meiden, ob "im Rahmen von persönlichen Treffen oder am Rande von Empfängen und Veranstaltungen". Fragen von Medienvertretern sollen unter Verweis auf das Pressereferat abgewiesen werden. Auf Anfragen aus dem Bundestag sollen die Angestellten nur reagieren, wenn sie "dazu befugt" sind.

Das Ministerium arbeite an einem "Compliance Management System" wie es in der Wirtschaft "gang und gäbe" sei, im Öffentlichen Dienst aber noch die Ausnahme: "Damit sind wir Vorreiter", sagte die Ministeriumssprecherin dem Tagesspiegel. Das Vermeiden und Verfolgen von Rechtsverstößen sei selbstverständlich – im Bendlerblock wolle man sich künftig darüber hinaus "an selbstgesetzten ethischen Standards orientieren".



Standards, die von einer internen Arbeitsgruppe und externen Experten der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) erarbeitet werden. Die sehen nach Bild-Informationen zum Beispiel vor, dass Beamte, die politisch tätig werden wollen, "Mäßigung und Zurückhaltung walten lassen". Da die Mitarbeiter "als Teil des Bundesministeriums für Verteidigung" wahrgenommen würden, müsse besonders darauf geachtet werden, "nur in seinem Interesse und unter Wahrung seines guten Rufs" aufzutreten.

Abgeordnete: Für meine Arbeit verheerend

Kritik kam von der Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger. "Schon jetzt herrscht aufgrund der ständigen Suche nach potenziellen Maulwürfen in den eigenen Reihen eine lähmende Angstkultur. Daher halte ich eine weitere Verschärfung nicht nur für unnötig, sondern auch für den Ausdruck einer völlig falschen Führungskultur, die die Bundeswehr um Jahrzehnte zurückwerfen würde", sagte Brugger dem Tagesspiegel.



"Es braucht mündige und kritische Soldatinnen und Soldaten statt Marionetten, die den nichtssagenden Ministeriumssprech runterbeten." Wenn die Ministerin die Soldatinnen und Soldaten als Fürsprecher für ihre Politik gewinnen wolle, müsse sie ihnen zuhören und sie überzeugen, statt ihnen per Befehl den Mund zu verbieten.