Seit Theresa May Anfang Juli ins Amt kam, scheut die britische Premierministerin klare Worte. Dass Großbritannien aus der EU austreten wird, so wie es 52 Prozent der Abstimmenden im Referendum am 23. Juni wollten, ist zwar als demokratischer Auftrag angenommen. "Brexit heißt Brexit", lautet seither Mays Mantra – aber niemand weiß, wie man sich in der Downing Street 10 das künftige Verhältnis zu den bisherigen EU-Partnern konkret vorstellt.



Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meinte vorige Woche nach einem Gespräch mit May, die Premierministerin sei entweder unwillig oder unfähig, auch die einfachsten Fragen zu beantworten. Die Hamlet-Frage in den Verhandlungen mit der EU, die beginnen, wenn die britische Regierung im kommenden März den Austrittsantrag offiziell stellen wird, lautet: Wird der Brexit soft oder hard sein?



Im konservativen Kabinett gelten die bedingungslos Austrittswilligen um Außenminister Boris Johnson, Brexit-Minister David Davis und Handelsminister Liam Fox als Verfechter der harten Loslösung – nicht nur Austritt aus den politischen Strukturen der EU, sondern auch eine klare Trennung in wirtschaftlicher Hinsicht. Dagegen gilt Schatzkanzler Philipp Hammond, der immer wieder vor ökonomischen und finanziellen Nachteilen der harten Linie warnt, als prominentester Brexit-Softie.



Doch wohin neigt die Sphinx von Westminster? Einerseits stellte May sich gerade erst hinter Hammond, als die Brexit- Hardliner ihm unterstellten, die Austrittsbemühungen hintertreiben zu wollen. Andererseits glauben viele Beobachter, dass sie sich mit ihrer glühend nationalistischen Parteitagsrede Anfang Oktober ins Lager der Hardliner begeben hat.

Hardliner glauben, sie haben die besseren Karten

May versteht das Brexit-Votum als Signal, der Zuwanderung aus der EU einen Riegel vorzuschieben. Das Ende der vollen Freizügigkeit für EU-Bürger schließt aber eine volle Einbindung in den Binnenmarkt aus. Für May kommen daher zwei "Soft-Lösungen" nicht in Frage: das norwegische Modell der Binnenmarktanbindung über eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum und das Modell der Schweiz, in das Dutzende von Einzelvereinbarungen eingebunden ist.



Oslo und Bern haben für den lukrativen Zugang zum Binnenmarkt die Niederlassungsfreiheit von EU-Bürgern in ihren Ländern akzeptiert, übernehmen ohne politische Mitbestimmung einen Großteil der relevanten EU-Gesetzgebung und zahlen beträchtliche Summen in den EU- Haushalt ein. Das lehnen die Brexit-Hardliner ab, und auch den britischen Wählern dürfte das nicht als der gewünschte Austritt zu vermitteln sein.



Die harte Lösung sieht dagegen einen bilateralen Freihandelsvertrag mit der EU vor, wie ihn gerade Kanada abgeschlossen hat. Dass solche Abkommen derzeit wenig populär sind, fichten Johnson & Co. nicht an. Die Brexit-Hardliner glauben fest daran, dass die EU Großbritannien als Absatzmarkt brauche, während die Briten weniger abhängig vom Kontinent seien. Diese Vorstellung, dass man gegenüber der EU die besseren Karten habe, bezeichnete der Ex-Präsident der Europäischen Investitionsbank, Sir Brian Unwin, gerade als "Leben im Wolkenkuckucksheim".