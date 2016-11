Der Bundesgerichtshof hat den beantragten Haftbefehl wegen Terrorverdachts gegen den in Berlin gefassten mutmaßlichen IS-Mann nach Angaben seines Anwalts verweigert. Der 27-Jährige bleibe aber aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts wegen Urkundenfälschung in Untersuchungshaft, sagte der Pflichtverteidiger Jonathan Burmeister dem Spiegel. Eine Bestätigung vom BGH oder von der Bundesanwaltschaft gab es am Freitagmorgen nicht. Der Mann soll laut Polizei aus Tunesien stammen, sich seit seiner Einreise aber mit einem gefälschten syrischen Pass ausgewiesen haben. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den Mann, Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein. Er soll einen Anschlagsauftrag gehabt haben.

Die Bundesanwaltschaft habe dem BGH "nur wenige Indizien vorgelegt, die den Richter offenkundig nicht überzeugt haben", sagte Rechtsanwalt Burmeister. Sein Mandant habe umfassend ausgesagt und alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Polizei habe den Festgenommenen daraufhin noch am späten Abend zum Amtsgericht Karlsruhe gefahren, wo ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen worden sei. Offenbar hatte er einen falschen Pass, mit dem er nach Deutschland eingereist war. "Mein Mandant hat sofort gestanden, einen falschen Pass benutzt zu haben", sagte der Anwalt. Seine Papiere seien in Aleppo verbrannt. "Das ist aber kein Vergehen, für das normalerweise ein Haftbefehl erlassen wird."