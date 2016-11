Manchmal können selbst Horst Seehofers Vertraute seine Wendungen nicht vorhersehen: Am Eingang vor der Münchner Messehalle, vor dem Parteitag der CSU, hatten Mitarbeiter gerade die versammelte Pressemeute positioniert. Seehofer sollte im besten Münchner Herbstlicht vor die TV-Kameras treten. Doch als der Parteivorsitzende dann aus seiner schwarzen Limousine steigt, schlendert er an den Journalisten vorbei, statt sich auf den vorbestimmten Platz zu stellen, und zieht bald eine chaotische Traube an Kameras und Mikrofonen hinter sich her. Als es ihm dann passt, bequemt er sich doch noch stehenzubleiben und ein Paar Fragen zu beantworten – im Schatten.

Auf dem Parteitag nun muss die Basis den Volten ihres notorisch sprunghaften Vorsitzenden folgen: Noch vor einem Jahr schimpfte Seehofer an dieser Stelle die Kanzlerin auf offener Bühne aus. Jetzt, zwölf Monate später, will er seine CSU von seinem Kurs der Versöhnung mit der Schwesterpartei überzeugen. Nachdem ihm auch viele in der CSU seine verbale Totalopposition gegen die eigene Bundesregierung übel genommen haben, sucht die Partei jetzt ihre Balance zwischen Attacke und Versöhnung.

"Auf den Tisch hauen und Gemeinsamkeiten betonen"

In seiner Grundsatzrede wagt Seehofer die Entschuldigung an Merkel – man kann es zumindest als eine Art Entschuldigung deuten, wenn er sagt: "Den Konflikt mit der Schwesterpartei auf offener Bühne auszutragen, wäre ein grober Fehler." Dann blickt CSU-Chef nach links, wo vor einem Jahr Angela Merkel gestanden hatte, und fügt hinzu: "Glauben Sie mir, ich habe damit Erfahrung." Man werde mit dem Alter klüger. Die rund 1.000 Delegierten goutieren das mit einem spontanen Applaus.

Warum das so gut ankommt, erklärt ein Parteimitglied aus Niederbayern: "Als CSU-Chef muss man immer abwägen zwischen auf den Tisch hauen und Gemeinsamkeiten betonen." Der pure Krawall kam selbst in der CSU nicht überall gut an. Nach seiner Merkel-Schelte letztes Jahr fuhr er ein mieses Ergebnis bei seiner Wiederwahl zum Parteichef ein.

Und genau deshalb sitzt nun statt Angela Merkel Volker Kauder in der ersten Reihe neben dem Parteichef. Er ist die Figur für die Versöhnung. Kauder gilt als enger Vertrauter von Merkel. Zudem gehört es als Fraktionschef der Union im Bundestag zu seinen täglichen Aufgaben, zwischen CSU und CDU zu vermitteln. Obendrein hat er sich als linientreuer Konservativer Vertrauen in beiden Schwesterparteien erarbeitet. Und statt zu schimpfen, lobt Seehofer den Gast aus der CDU mehrmals ausdrücklich.

Auch Kauder ist sichtlich an Deeskalation gelegen. Bevor die Glocke alle Delegierten in den Saal ruft, steht er mit einer Gruppe Journalisten vor dem Podium und erklärt: "Konflikte zwischen den Parteien hat es schon immer gegeben." Man solle das alles nicht so schwer nehmen, natürlich werde es zu einer Einigung kommen.