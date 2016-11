Die Bundeswehr prüft wegen der politischen Situation in der Türkei mögliche Alternativen zu dem türkischen Standort Incirlik für deutsche Tornado-Flugzeuge. Konkrete Pläne für eine Verlegung gebe es aber nicht, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Bild-Zeitung.

Als Alternativen sind demnach Stützpunkte in Jordanien, Kuwait und auf Zypern im Gespräch. "Ob ein Abzug von Bundeswehrkräften aus Incirlik notwendig werden sollte, ist derzeit noch nicht absehbar", sagte der Sprecher. Falls doch, wäre eine Verlegung aber in jedem Fall mit einer mehrere Wochen dauernden Pause der Aufklärungseinsätze verbunden.



Der Bundestag hatte am 10. November eine Verlängerung und Ausweitung des deutschen Anti-IS-Einsatzes beschlossen. Demnach sollen neben den Tornados, einem Tankflugzeug und einem Kriegsschiff künftig auch deutsche Soldaten in Awacs-Aufklärungsmaschinen die Luftangriffe gegen Stellungen des "Islamischen Staats" (IS) in Syrien und im Irak unterstützen. An der Stationierung in Incirlik hatte es zuletzt wegen der repressiven Politik von Recep Tayyip Erdoğan starke Kritik gegeben.