In ihrem Leitantrag, den die CDU heute auf ihrem Parteitag in Essen verabschieden wird, befasst sich die Partei ausgiebig mit dem Thema Abschiebung. Dass abgelehnte Flüchtlinge und Asylbewerber Deutschland "grundsätzlich" wieder verlassen müssen, wie es in der ersten Fassung hieß, ist eigentlich eine Banalität. Doch auf Initiative des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl wird nun auch detailliert aufgeführt, wie das tatsächlich erreicht werden soll: Durch eine Ausweitung der Abschiebehaft etwa, das Kürzen von Sozialleistungen oder Aufnahmezentren in afrikanischen Staaten.

Für Strobl ist das vor allem ein gelungener PR-Coup. Auf diese Weise dürfte auch der letzte CDU-Wähler mitbekommen haben, dass der Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg, der eigentlich als treuer Gefolgsmann von Kanzlerin Angela Merkel gilt, ein besonders harter Hund ist.

Interessant ist allerdings, dass Strobl mit seinen Vorschlägen in der CDU auf keinen nennenswerten Widerstand traf. Stattdessen erhielt er Unterstützung von allen Seiten: Auch liberale CDU-Spitzenleute wie Generalsekretär Peter Tauber oder der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Armin Laschet bekundeten Zustimmung.

Kein Wunder. Will die CDU doch von diesem Parteitag vor allem jenen ein Signal senden, die die Flüchtlingspolitik ihrer Kanzlerin zutiefst verunsichert hat. Eine Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen, heißt es im Leitantrag. Die Forderung nach härteren Abschieberegeln soll diese Botschaft nun verstärken.

Grundsätzlich ist richtig, dass jedes Asylsystem nur funktionieren kann, wenn diejenigen, die nicht anerkannt werden, auch wieder gehen müssen. Rücknahmeabkommen mit Ländern, aus denen viele Asylbewerber kommen, die kaum eine Anerkennungschance haben, sind deswegen dringend nötig. Denn häufig scheitern Abschiebungen daran, dass die Heimatländer keine Pässe ausstellen oder eben ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen wollen.

Kein Asylantrag im Auffangzentrum?

Wenn die CDU nun aber Menschen in angeblich sichere Zonen nach Afghanistan abschieben will, Flüchtlingen, die als noch nicht anerkannte Asylbewerber am äußersten Existenzminimum leben, mit Leistungskürzungen droht oder Möglichkeiten zur Abschiebehaft stark ausweitet, dann muss sie sich schon fragen lassen: Was bleibt noch von dem freundlichen Gesicht, mit dem die Kanzlerin einst auf die Flüchtlingskrise reagieren wollte? Einhalt gebot die Partei Strobl nur an einem Punkt: Seine Forderung, auch Kranke abzuschieben, kam nicht in den Leitantrag.

An den geforderten Auffangzentren in afrikanischen Staaten, die aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen sollen, wäre an sich wenig auszusetzten. Schließlich ist es wenig sinnvoll, Tausende Menschen nach Europa zu bringen, die dort geringe Chancen auf eine Anerkennung als Flüchtlinge haben. Doch rechtfertigen lassen sich solche Zentren nur, wenn die Menschen dort auch einen Asylantrag für Europa stellen können. Das allerdings steht in dem Leitantrag des Parteitags nicht drin.

Ohne dieses Recht würde durch solche Zentren das europäische Asylrecht ausgehebelt. Außerdem dürfte die Maßnahme dann kaum dazu beitragen, dass Flüchtlinge aus Afrika die gefährliche Reise über das Meer bleiben lassen. Doch gerade damit werden die Auffangzentren ja begründet.

Wie ernst meint es die CDU?

Die CDU will zwar den Eindruck vermeiden, jetzt werde einseitig nach rechts umgesteuert. Dafür hat sie nicht nur den Teil des Leitantrags ausgeweitet, der von Abschiebungen handelt. Sie hat auch noch einmal konkretisiert, wie man Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive schnell integrieren will.

Dennoch stellt sich die Frage, wie ernst die CDU es noch meint, wenn sie versichert, Verfolgte sollten auch künftig Aufnahme und Hilfe in Deutschland finden. Der Pakt zwischen der EU und der Türkei zur Eindämmung des Flüchtlingszuzugs war ursprünglich damit begründet worden, dass Europa nach dem Ende der ungeregelten Migration Flüchtlinge freiwillig aufnehmen werde. Daraus ist bisher so gut wie nichts geworden. Kaum einer spricht noch davon. Stattdessen geht es nun nur noch darum, wie sich Europa möglichst weitgehend abschotten kann.

Für die CDU ist diese Unausgewogenheit nicht ungefährlich. Auch sie kann Wähler abschrecken, wenn auch diesmal nicht am rechten Rand. Vor allem aber kostet sie Glaubwürdigkeit.