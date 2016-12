Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft in ihrer Neujahrsansprache zu Zusammenhalt und Zuversicht auf. "Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem Wohl aller dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines schweren Jahres zuversichtlich sein lässt", sagte Merkel und fügte hinzu: "Keiner dieser Werte ist uns einfach so gegeben. Für jeden werden wir auch 2017 arbeiten müssen."

Denn das Jahr 2016 sei ein Jahr schwerer Prüfungen gewesen, sagte Merkel. "Die schwerste Prüfung ist ohne Zweifel der islamistische Terrorismus", sagte sie mit Blick auf die Anschläge in Würzburg, Ansbach und Berlin. Es sei "besonders bitter und widerwärtig, wenn Terroranschläge von Menschen begangen werden, die in unserem Land angeblich Schutz suchen", sagte die Kanzlerin und weiter: "Die genau deshalb die Hilfsbereitschaft unseres Landes erlebt haben und diese nun mit ihren Taten verhöhnen. Wie sie auch diejenigen verhöhnen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen und verdienen."



Die Bilder aus dem syrischen Aleppo hätten gezeigt, "wie wichtig und richtig es war, dass unser Land auch im zurückliegenden Jahr denjenigen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen, geholfen hat (...)". Demokratie, Rechtsstaat und unsere Werten seien "der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus, und sie werden stärker sein als der Terrorismus", sagte Merkel. "Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker."

Angesichts der Bedrohung durch den Terrorismus hätten die Sicherheitsbehörden in Deutschland viel Unterstützung seitens der Bundesregierung erfahren. Merkel kündigte an, dass dort, wo politische oder gesetzliche Veränderungen notwendig seien, im kommenden Jahr schnellstmöglich Maßnahmen ergriffen würden. "Unser Staat tut alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten."

Europa sei mühsam, aber es lohne sich

Viele Menschen würden mit dem abgelaufenen Jahr verbinden, dass die "Welt aus den Fugen geraten" sei, sagte Merkel weiter. Es werde behauptet, die Europäische Union und die parlamentarische Demokratie kümmerten sich nicht um die Interessen der Bürger, sondern dienten dem Nutzen einiger weniger. "Was für Zerrbilder", sagte die Kanzlerin dazu. "Ja, Europa ist langsam. Es ist mühsam. Es hat tiefe Einschnitte wie den Austritt eines Mitgliedsstaats hinzunehmen. Und – ja – Europa sollte sich auf das konzentrieren, was es wirklich besser kann als der nationale Staat." Ein nationaler Alleingang könne aber keine glückliche Zukunft bringen.

Für die anstehende Bundestagswahl kündigte Merkel "leidenschaftliches Streiten" an – allerdings stets als Demokraten. Deutschlands Zukunft sieht die Regierungschefin zuversichtlich entgegen. Noch nie seien so viele Menschen in Arbeit gewesen, die meisten Unternehmen stünden gut da. So könnten Krisen und Veränderungsprozesse besser bewältigt werden als anderswo.

In Deutschland habe man die Chance, nicht nur Getriebener zu sein, sondern Zukunft gestalten zu können. "Dafür braucht es einen offenen Blick auf die Welt und Selbstvertrauen – in uns und unser Land."