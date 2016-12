Der Tatverdächtige des Terroranschlags in Berlin, Anis Amri, wurde nach der mutmaßlichen Tat im Stadtteil Moabit gesichtet. Das berichtet der rbb. Der Sender beruft sich auf Videoaufnahmen von Sicherheitskräften, die dem Medium vorliegen. Demnach verließ Amri in der Nacht zu Dienstag, wenige Stunden nach dem Anschlag, eine Moschee in Moabit. Bereits wenige Tage vor dem Anschlag, am 14. und 15. Dezember soll Amri am selben Ort ebenfalls von Ermittlern gefilmt worden sein. Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei dem Bericht zufolge die Moschee.

Der Moschee-Verein "Fussilet 33" wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Der rbb berichtet von Abhörprotokollen, in denen Moschee-Vorstände den Verein in Moabit als "Moschee der ISIS-Leute in Berlin" bezeichnen. Gegen einige Mitglieder des Vereins wurden bereits in der Vergangenheit Gerichtsverfahren eingeleitet. Ihnen wird vorgeworfen, Kämpfer für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu rekrutieren. Die Berliner Polizei wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Wie bekannt wurde, filmte ein Taxifahrer außerdem Momente des Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit einer Auto-Kamera (Dashcam). In dem Film ist zu sehen, wie der schwarze Lkw am Montagabend ungebremst in Richtung des hell erleuchteten Marktes an der Gedächtniskirche rast. Sekunden später fliehen Menschen vom Breitscheidplatz. Das Video zeigt nicht, was dann auf dem Markt geschah.

Die Ermittler konzentrieren sich bei ihrer Suche nach dem Täter des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf den Tunesier Amri. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurde inzwischen Haftbefehl gegen den flüchtigen Verdächtigen erlassen. Eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde berichtete von Durchsuchungen an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Berlin, an denen sich Amri aufgehalten haben soll. Festnahmen habe es keine gegeben.

Anschlag in Berlin - Bundesanwaltschaft geht von Anis A. als Täter aus Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Verdächtige Anis A. den Anschlag in Berlin begangen hat. Gegen den europaweit gesuchten Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. © Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Anschlagslastwagens fanden die Ermittler Fingerabdrücke des flüchtigen Terrorverdächtigen außen am Lkw, an der Fahrertür sowie an der B-Säule. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin.

Zuvor hatte bereits Bundesinnenminister Thomas de Maizière Medienberichte bestätigt, wonach in dem Lastwagen Fingerabdrücke des Tatverdächtigen Anis Amri gefunden wurden. Nach Angaben de Maizières wurden dessen Spuren im Führerhaus des Lastwagens gesichert. Es gebe zudem "andere zusätzliche Hinweise" darauf, dass der gesuchte Tunesier "mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist". Der CDU-Politiker fügte hinzu: "Umso wichtiger ist, dass die Fahndung möglichst schnell Erfolg hat. Wir hoffen sehr, dass das gelingt."

Zuvor hatten sowohl Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR als auch die Berliner Zeitung berichtet, dass sich an der Fahrertür und am Lenkrad des Lastwagen Spuren des Verdächtigen befunden haben. Inzwischen wird europaweit öffentlich nach Anis Amri gefahndet. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat eine Belohnung von 100.000 Euro für Hinweise auf den Aufenthaltsorts des Tunesiers ausgeschrieben und warnte, dass er bewaffnet und gewalttätig sein könnte.

De Maizière hatte sich am Nachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) beim BKA in Berlin über den Stand der Ermittlungen informiert. Merkel sprach dabei von einer "Bewährungsprobe", bei der man die "Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" auf seiner Seite habe. Sie sei in den vergangenen Tagen "sehr stolz darauf gewesen, wie besonnen die Menschen, die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiert" hätten.

"Ihnen schulden wir die bestmögliche Arbeit"

Deutschland habe "theoretisch immer gewusst, dass wir auch Zielscheibe des internationalen Terrorismus sind", sagte die Kanzlerin. Wenn der Fall eintrete, sei es aber "noch einmal etwas ganz anderes". Deshalb seien die Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten im Krankenhaus. "Und gerade ihnen schulden wir auch die bestmögliche Arbeit", ergänzte sie.

De Maizière und Maas betonten, über "Konsequenzen" aus den Vorkommnissen sei später zu reden. Maas bezeichnete die Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden als "außerordentlich gut". Merkel lobte deren "hochprofessionelle Arbeit", die "reibunglos" funktioniere.

Am Montagabend war ein polnischer Sattelschlepper auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Menschen und Marktstände gefahren. Zwölf Menschen wurden getötet, fast 50 teils schwer verletzt. Nachdem die Polizei kurz nach dem Anschlag bereits einen – allerdings schlussendlich unverdächtigen – Mann festgenommen hatte, konzentrieren sich die Ermittler nun auf die Spur von Amri. Sie basiert vor allem auf dem Fund einer Geldbörse am Dienstag, in der auch Dokumente mit dessen Personalien gesteckt haben sollen.



Der mutmaßliche Täter war von den Sicherheitsbehörden als islamistischer "Gefährder" eingestuft worden und hatte deshalb von März bis September unter Beobachtung gestanden. Beweise für konkrete Anschlagspläne konnten die Ermittler aber nicht finden. Zuvor war seine Abschiebung nach Tunesien gescheitert.