Donald Trump war erwartungsgemäß der Erste, der die Befürchtungen vor kurzsichtigen Reaktionen auf den Vorfall in Berlin bestätigte. In seiner ersten Mitteilung nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche stellte der gewählte US-Präsident die Verbindung zum islamistischen Terrorismus her. Freilich in gewohnt undifferenzierter Weise. Der "Islamische Staat" und andere islamistische Terroristen würden fortwährend Christen als Teil ihres globalen Dschihads abschlachten, polterte Trump. Diese Terroristen müssten vom Angesicht der Erde getilgt werden, die "zivilisierte Welt" müsse umdenken.

Damit nahm Trump bereits das voraus, was man nach einem Terroranschlag in irritierender Routine ohnehin für die nächsten Stunden, Tage, Wochen erwartet: den offenen Aufruf zur Polarisierung.

Man verspürt nämlich mittlerweile bei Vorfällen wie diesen zwei direkt aufeinanderfolgende Impulse. Zunächst ist da der Schock, die Fassungslosigkeit ob eines solch brutalen Verbrechens. Bitte nicht, denkt man, bitte nicht schon wieder. Auch deshalb, weil sofort die zweite Reaktion einsetzt: die Furcht vor dem, was jetzt kommt. Die Sorge davor, dass solch ein Anschlag einmal mehr die Gesellschaft entzweien wird. Dass die Debatten um Themen wie Asylpolitik und Abschiebung nun noch schärfer, die Hetze gegen Flüchtlinge noch aggressiver sein wird.

Berlin - Zwölf Tote nach Lkw-Fahrt durch Weihnachtsmarkt Ein Lkw ist in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren. Aufnahmen aus erhöhter Position zeigen, wo der Lastwagen stehen blieb. Innenminister de Maizière hält einen Anschlag für wahrscheinlich.

Denn auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt die Hintergründe der Tat noch nicht eindeutig geklärt sind, genaue Informationen zu Motiven und Tathergang fehlen, scheint eines bereits klar: dass der Lkw-Fahrer, der am Montagabend mindestens zwölf Menschen getötet und rund 50 Menschen zum Teil schwer verletzt hat, als Flüchtling nach Deutschland eingereist war, aus Pakistan oder Afghanistan kommend. Also kurzum: dass er sehr wahrscheinlich ein Muslim ist.

Es ist schon jetzt absehbar, dass vor allem dieser Umstand in der öffentlichen Wahrnehmung haften bleiben wird. Er wird der Kern sein, um den viele der kommenden Debatten kreisen werden. Und das ist äußerst beunruhigend.

Schon zuvor benutzten die diversen rechten Bewegungen Europas, von der deutschen AfD über den französischen Front National bis zu einigen Anhängern des Brexit, die islamistischen Anschläge in Paris, Brüssel oder Nizza als Steilvorlage für ihre ausländerfeindlichen Slogans. Da wurde von der "Gefährdung des Abendlandes" durch das "Morgenland" gesprochen, ein "Kampf der Zivilisationen" heraufbeschworen und der so freiheitlichen westlichen Welt die vermeintlich rückständige arabische Welt gegenübergestellt.

Doch nicht nur Rechtspopulisten bedienen sich seither dieser gefährlich vereinfachenden Denkschemata, die in einer zunehmend auseinanderdriftenden Gesellschaft noch mehr Ausschluss fördern. Auch Politiker etablierter Parteien führen ihre Debatten um Zuwanderung oder Integration mit wachsender Schärfe. Das zeigt sich etwa dann, wenn sie monatelang über ein Burka-Verbot diskutieren, obwohl es gerade eine Handvoll Musliminnen in Europa gibt, die überhaupt eine Burka tragen. Oder wenn Staatsführer offiziell zu einem "Krieg gegen den Terror" aufrufen und damit eine Kampfrhetorik bedienen, die die Seiten verhärtet und den Generalverdacht gegen Muslime alltäglich macht.

Islamophobes Gedankengut so präsent wie selten zuvor

Wenn es nun einen Anschlag in Deutschland gibt, in jenem Land also, das nicht nur Flüchtlinge so willkommen geheißen hat wie sonst kein europäischer Nachbar, sondern bislang auch von großen islamistischen Anschlägen verschont geblieben ist, dann ist die Furcht vor dem, was das mit der Gesellschaft macht, ungleich größer.

Seit Monaten brennen in Deutschland regelmäßig Flüchtlingsheime, werden junge Syrer, Iraker oder Afghanen auf offener Straße zusammengeschlagen, fliegen Steine auf Unterkünfte und stellen sich Pegida- und AfD-Anhänger auf Marktplätze und grölen: Ausländer raus.

Die lautstarken Bekundungen islamophoben Gedankenguts sind so präsent wie selten zuvor. Dinge, die in den vergangenen Jahren nicht einmal denkbar gewesen wären, sind zuletzt sagbar geworden. Etwa, dass man auf Flüchtlinge schießen könne, um sie davon abzuhalten, über die Grenze nach Deutschland zu kommen. Oder dass der deutsche Volkskörper durch die vielen Migranten in Gefahr sei. Die Räume des Tolerierbaren sind immer weiter ausgedehnt worden. Das zeigt sich auch bei deutlich subtiler vorgetragenen Vorurteilen. Bei dem Satz "Ich habe ja nichts gegen Muslime, aber …" zucken heute viele nicht einmal mehr zusammen. Immerhin, folgt dann meist die Argumentation, würden solche Terrorakte ja von Muslimen verübt. Dass der Islam auch und vor allem eine friedliche Religion ist, wird dann schnell vergessen.

Die meisten Opfer islamistischen Terrors sind Muslime

Um zu vermeiden, dass durch Vorfälle wie jetzt in Berlin berechtigte Ängste zu irrationalen Pauschalisierungen aufgebläht werden, ist es wichtig, noch einmal auf ein paar Fakten zu verweisen: Die große Mehrheit der Muslime in der Welt lebt friedlich miteinander. Die allermeisten Menschen, die aus Syrien, dem Irak oder Pakistan zu uns geflohen sind, verachten Gewalt, ja, viele sind genau davor geflohen. Vor den Bombenanschlägen in Bagdad, den Vergewaltigungen durch den IS in Mossul, den Gräueltaten durch extremistische Gruppen in Syrien. Die meisten Opfer islamistischen Terrors sind nicht Christen, sondern Muslime. Ja, der islamistische Terror ist ein gewaltiges globales Problem. Er wird uns auch in den kommenden Jahren umtreiben, uns herausfordern, uns auch verzweifeln lassen. Begegnen können wir ihm aber vor allem durch Zusammenhalt. Hass und Hetze spielen ihm dagegen in die Hände.

Donald Trump argumentiert so simpel, um sich Gehör zu verschaffen, um sich als jener Heilsverkünder zu inszenieren, der die christliche Welt vor ihrem vermeintlichen Untergang bewahrt. Die Muslime skizziert er als Bedrohung und Sündenböcke zugleich. Viele werden ihm darin folgen, jetzt mehr und lauter denn je. Wir sollten das nicht zulassen.