Der Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist womöglich weiter auf der Flucht. Ein wegen des Anschlags zunächst festgenommener Verdächtiger sei wieder freigelassen worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Gegen den 23 Jahre alten Pakistaner sei kein Haftbefehl beantragt worden.



"Die bisherigen Ermittlungsergebnisse ergaben keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten", schrieb der Generalbundesanwalt. Eine Anwesenheit des Beschuldigten während des Tatgeschehens im Führerhaus des bei der Tat eingesetzten Lkw könne bislang nicht belegt werden. Der Mann habe in seiner Vernehmung umfangreiche Angaben gemacht, eine Tatbeteiligung jedoch bestritten, hieß es weiter. Augenzeugen hätten den Lastwagenfahrer nach dem Anschlag nicht lückenlos verfolgt.



Im Liveblog berichten wir aktuell zum Geschehen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin.

Zuvor war die Unterkunft des Mannes in Tempelhof durchsucht worden. Dabei beschlagnahmten die Ermittler sein Handy.



De Maiziére: Es gibt Fahndungsansätze

Bereits am Nachmittag hatten Ermittler Zweifel geäußert, dass der Festgenommene der Täter ist. Der Mann, der den Anschlag verübt hat, dürfte somit noch auf freiem Fuß sein. Bundesinnenminister Thomas de Maiziére räumte im ZDF ein: "Deswegen ist es in der Tat so, dass nicht auszuschließen ist, dass der Täter flüchtig ist." Zuvor hatte bereits der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, gesagt, die Sicherheitsbehörden seien weiter "hoch alarmiert".

Es gebe Fahndungsansätze und deswegen sei er zuversichtlich, dass es Fortschritte in den Ermittlungen geben werde, sagte der Innenminister weiter. Es habe vorab keine konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag auf den Markt gegeben. Der Berliner Polizei sei kein Vorwurf zu machen. Sie habe auch in der Krise gut reagiert.



IS reklamiert Anschlag für sich

"Das war ein gezielter Anschlag", sagte de Maiziére. Der Zugang zum Weihnachstmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin sei nicht so leicht möglich gewesen. "Da konnte man nicht so einfach reinrasen."

Inzwischen reklamiert die Terrororganisation "Islamischer Staat" den Anschlag für sich. In einer über Amak verbreiteten Mitteilung heißt es: "Der Ausführer der Attacke (…) in der Stadt Berlin in Deutschland ist ein Soldat des Islamischen Staates und führte die Operation aus Antwort auf Aufrufe, (…) die Staaten der Koalition anzugreifen".