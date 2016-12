Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz europaweit nach dem mutmaßlichen Täter Anis Amri. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, Ermittler würden davon ausgehen, dass der 24-Jährige sich in Berlin oder Nordrhein-Westfalen befindet. "Wir gehen davon aus, dass er sich entweder in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen aufhält", hieß es demnach aus Sicherheitskreisen. Terrorexperte Peter Neumann sagte dem ZDF, Amri könne sich noch in Berlin aufhalten – aber genauso gut auch nicht.



Ermittler gingen bisher davon aus, dass der junge Tunesier auffällige Schnittverletzungen im Gesicht haben müsste. das scheint jetzt nicht mehr sicher: Das Blut in der Fahrerkabine des Lkw stamme offenbar nur von dem getöteten Polen, schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Ermittler.



Bahnhöfe, Flughäfen und die Grenzen werden weiter überwacht. Amri sollte es schwerfallen, unerkannt zu reisen.



Mehrere Spuren des dringend Tatverdächtigen führen ganz in die Nähe des Tatortes in den Berliner Stadtteil Moabit. In einem dortigen Industriegebiet stahl Amri den Ermittlungen zufolge den Sattelschlepper, den er später in den Weihnachtsmarkt gelenkt haben soll. Der Sender RBB zeigte Bilder einer Überwachungskamera, die den Tatverdächtigen wenige Tage vor und nur Stunden nach dem Anschlag nicht weit entfernt vor einer Moschee in Moabit zeigen sollen, einem den Behörden bekannten Salafisten-Treffpunkt. Demnach habe er sich in den Nächten vom 14. und 15. Dezember dort aufgehalten.

Die Moschee wurde am Donnerstag von der Polizei durchsucht. Der Moschee-Verein Fussilet 33 wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Gegen mehrere Mitglieder laufen Verfahren. Sie sollen unter anderem Kämpfer für den Islamischen Staat rekrutiert haben. "In der Perleberger Straße treffen sich Leute, die Massenmörder werden wollen. Die dann entweder ihren Einsatz in Syrien vorbereiten oder anderen helfen, Anschläge zu begehen – auch wenn bislang nicht in Berlin", zitierte der Tagesspiegel einen Berliner Ermittler.

Durchsuchungen in Berlin

Neben der Moschee führten die Ermittler Razzien in Wohnungen in Prenzlauer Berg und Kreuzberg durch. Amri war zeitweise überwacht worden, er galt als Gefährder. Die Behörden kennen daher sein Umfeld.



Auch Fotos und Videos vom Facebook-Account Amris zeigen ihn in Berlin. Er fotografierte und filmte sich in der Nähe der Oberbaumbrücke. Die Behörden gehen davon aus, dass der Tatverdächtige sich seit Anfang 2016 hauptsächlich in Berlin aufhielt. Seinen Asylantrag hatte er jedoch in Nordrhein-Westfalen gestellt, eingereist war er über Freiburg.

Video zeigt Moment des Anschlags

Derweil wurden Bilder aus einer Kamera in einem Auto veröffentlicht, die den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt zeigen. Sie zeigen, wie der Sattelschlepper mit hoher Geschwindigkeit in den Markt auf dem Breitscheidplatz fährt.

Amris Bruder forderte ihn auf, aufzugeben: "Wenn er mich gerade hört, dann sage ich ihm: Stelle Dich, dann ist es für Deine Familie einfacher", sagte Abdelkader Amri vor Journalisten in seiner tunesischen Heimatstadt Oueslatia. "Wenn mein Bruder hinter dem Angriff steckt, dann sage ich ihm: 'Du entehrst uns.'"