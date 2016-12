CSU-Vize Manfred Weber geht die Positionierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Essener CDU-Parteitag zur Flüchtlingspolitik nicht weit genug. "Das ist gut, reicht aber nicht aus", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europarlament der tageszeitung. "Wir brauchen Klarheit, und unser Vorschlag dafür ist die Obergrenze."

Im vergangenen Jahr waren 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die CSU verlangt deshalb eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr. Merkel lehnt das ab. Vor den Delegierten in Essen hatte die CDU-Chefin lediglich gesagt: "Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen." Dazu sagte CSU-Vize Weber: "Ich formuliere es klarer: Es wird keine Koalition mit der CSU geben, ohne dass eine Obergrenze verankert ist."

Sein Parteivorsitzender Horst Seehofer gab sich da konzilianter und zeigte sich mit der Schwesterpartei zufrieden. Merkel und die CDU bewegten sich aus seiner Sicht auf CSU-Positionen zu. In der Süddeutschen Zeitung betonte er aber auch, dass es noch viel Arbeit gebe. "Wir sind noch längst nicht über den Berg." Seehofer bekräftigte ebenfalls die Forderung nach einer Begrenzung der Zuwanderung. "Der CSU kommt es auf ein in sich schlüssiges Regelwerk an", sagte Seehofer. "Die Obergrenze ist nur ein Element davon."

Nach eigenen worten will Seehofer dafür garantieren, dass diese Kernelemente auch umgesetzt würden. "Die Integration ist noch längst nicht abgeschlossen. Da stehen wir mitten drin in der Problembewältigung", sagte der bayerische Ministerpräsident der Süddeutschen. Integration gelinge aber nur mit einer klar geregelten Begrenzung der Zuwanderung. Der CSU-Chef mahnte außerdem an, politische Beschlüsse müssten konsequent umgesetzt werden. Er forderte Rückführungen von Flüchtlingen "in vorzeigbarer Zahl". Das betreffe nicht nur den Bund, sondern auch die Länder. "Da bin ich auch selbstkritisch", sagte Seehofer.



Die CSU-Landesgruppenchefin im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, sprach von einem "erfolgreichen Parteitag" der Schwesterpartei. Die CDU habe "ihr konservatives Profil geschärft und klare Positionen zu gesellschaftlich relevanten Themen bezogen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hasselfeldt nannte die Themen Vollverschleierung, Deutsch im Grundgesetz und Verschärfung der Abschiebepraxis als Beispiele. Viele Positionen der CDU deckten sich mit denen der CSU. "Der Parteitag ist eine gute Basis, um gemeinsam selbstbewusst ins Wahljahr 2017 zu gehen", sagte Hasselfeldt.