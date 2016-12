Die CDU-Spitze will eine kontroverse Debatte über den Flüchtlingskurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem Parteitag in Essen offenbar vermeiden: Der umstrittene Vorstoß des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Strobl wird passagenweise in den Leitantrag des Vorstands integriert, kündigte die Parteichefin Merkel an. Präzisierungen und Ergänzungen werde es bei den Themen Rückführung und Integration geben.

Der baden-württembergische Innenminister schlägt unter anderem vor, Abschiebehaft auszuweiten und Sozialleistungen zu kürzen. Zudem sollen nach den Plänen Strobls abgelehnte Asylbewerber auch dann zurückgeschickt werden können, wenn sie bei ihrer Einreise schon krank waren.



Rasch sollten auch alle im Mittelmeer in Seenot geretteten Flüchtlinge direkt insbesondere nach Ägypten gebracht werden. Hierfür müssten dort Rückführungszentren eingerichtet werden. Ausländer, die Straftaten begehen oder über ihre Identität täuschen, dürften kein Aufenthaltsrecht erhalten. Verschärfte Sanktionen drohten auch bei falschen Angaben und der Verweigerung beim Mitwirken bei der Passbeschaffung. Auch sollen Schutzberechtigte, die in ihren Herkunftsstaat zurückkehren, um beispielsweise Urlaub zu machen, ihren Asylstatus verlieren.



Auf die Frage, ob der Leitantrag auch wegen der jüngsten Vorgänge in Italien und Österreich verschärft werden solle, sagte Merkel, es sei normal, dass es vor der Verabschiedung noch Änderungen an einem Leitantrag gebe. Es habe keinen Sinn, wenn zahlreiche Anträge zum Thema Flüchtlinge und Asyl einzeln verabschiedet würden, die eigentlich in den Hauptantrag gehörten. "Das ergänzt sehr gut den Hauptantrag", sagte die Kanzlerin mit Blick auf den Strobl-Vorstoß.

Strobl sieht die CDU auf gutem Weg. Der ARD hatte er gesagt, "wenn das in den Leitantrag käme, wäre das sehr schön." Es gehe um Menschen, die aus "asylfremden Gründen" nach Deutschland gekommen seien, sagte er dem ZDF.

Laut Merkel arbeite die Bundesregierung auch "mit den Ministerpräsidenten daran, dass wir hier die Möglichkeiten und die Erfolge bei der Rückführung verbessern". Es gehe um Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten, aber auch um ein besseres Miteinander von Kommunen, Ländern und Bund.