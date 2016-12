Heutzutage sind die Menschen der westlichen Welt, insbesondere in den urbanen Zentren, so aalglatt, dass man sich schon ziemlich anstrengen muss, wenn man wissen möchte, was sie denken. Man muss sich mit ihnen am besten an einen Tisch setzen und Bier trinken, drei Liter Minimum, und dann – mit etwas Glück – fangen sie an, sich zu öffnen. Mein Problem ist, dass ich nicht so richtig gut bin in dieser Bier-Sache und lieber Cola oder Kaffee trinke. Trotzdem möchte ich, dass die Leute, die mich umgeben, aufrichtig mit mir sind. Was kann man da machen? Eine deutsche Kleinstadt besuchen. Und aus exakt diesem Grund befinde ich mich zu dieser speziellen Zeit des Jahres in den bayrischen Bergen.

Oh, wie schön sind die Berge! Ihre Gipfel ragen in den Himmel und zu ihren Füßen wohnen engelsgleiche Menschen, von jener Art, die keine Probleme damit haben, einem Fremden das Herz zu öffnen.

Ich bin in der Zugspitz-Region – fragen Sie mich nicht, wie ich hierhergekommen bin (mit Google, aber sagen Sie es nicht weiter) – und ich genieße jede Sekunde hier. Anders als die Berliner oder Hamburger, teilen die Menschen in dieser Region bei einer Tasse Kaffee mir alles mit, was sie so denken. Ist das zu glauben? Paradiesische Zustände!

Eine Frau mittleren Alters, eine ganzheitliche Heilerin oder so etwas Ähnliches, sitzt neben mir und erzählt eine großartige Geschichte. Es gäbe da einen israelischen Arzt, Dr. Hamer, der ein echtes Genie sei – wie alle Juden (das sind ihre Worte, nicht meine), und der habe eine Behandlung von Krebs erfunden, die zu 100 Prozent wirkungsvoll sei. Außerdem habe er, sagt sie, ein spezielles Messer erfunden, um den Krebs herauszuschneiden. Fragen Sie mich nicht wie, aber sie schwört, dass es funktioniert. Wie es dazu kam, dass er das Krebsheilmittel erfand? Ganz einfach: Der Sohn des Arztes, verrät sie mir, sei von einem italienischen Prinzen ermordet worden, und fast zeitgleich habe der Arzt Hodenkrebs bekommen. Diese beiden Lebenskrisen waren einfach zu viel für ihn, und deshalb beschloss er, sein jüdisches Gehirn anzustrengen, und erfand umgehend die Heilmethode, die nur Juden zugänglich ist. "Kein einziger Jude leidet an Krebs", versichert sie mir.

Ich schlürfe etwas von dem frisch aufgebrühten Kaffee, der für uns auf dem Tisch steht, und fühle mich sauwohl.

Kaum in der Lage, meine Begeisterung im Zaum zu halten, mache ich einen Spaziergang und hoffe, ein paar Juden zu finden, damit ich diese großartige Neuigkeit mit ihnen teilen kann. Aber statt auf Juden treffe ich auf eine Gruppe junger pakistanischer Männer, pakistanische Flüchtlinge, um genau zu sein.

"Deutschland gibt uns Geld"

Sie erzählen mir, dass sie in einem Lager irgendwo nicht weit von hier leben und nicht viel zu tun haben. Vor ein paar Tagen habe die Polizei 19 Flüchtlinge festgenommen, weil sie nicht die richtigen oder gefälschte Papiere gehabt hätten, und Gott weiß warum, diese Pakistanis hoffen, dass die Polizei sie nicht ebenfalls verhaftet und zurück nach Pakistan schickt. Pakistan sei schlecht, sagen sie, aber Deutschland sei großartig. "Germany is the best", fügt einer der jungen Männer hinzu, er würde gerne ein blondes deutsches Mädchen heiraten. "Was ist so großartig an Deutschland?", frage ich ihn. "Deutschland gibt uns Geld", sagt er.

Keiner der jungen Männer spricht Deutsch – noch nicht. Aber sie sprechen Englisch; ein bisschen. Einer zieht sein Hemd hoch und zeigt mir eine tiefe Einbuchtung in seinem Körper, über seiner Hüfte fehlt ein Stück Gewebe. "Ist das von einer Kugel?", frage ich. "Ja", sagt er.

"Wer hat auf dich geschossen?"

"Jemand, der meinen Vater nicht mochte."

"Wieso?"

"Ich muss jetzt beten, muslimisches Gebet", entgegnet er, steht auf und geht ohne Umschweife.

Hoffentlich bekommt er nie Krebs.