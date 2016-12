Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist gegen eine Reform der Doppelpass-Regelung, wie sie eine Mehrheit der Delegierten auf dem Parteitag der CDU gefordert hat. "Ich habe auch gegen den Antrag gestimmt, weil ich glaube, dass das eine Diskussion ist, bei der wir nichts bewirken können, und sie deshalb nicht für zielführend halte", sagte Schäuble der ZEIT. Aus seiner Sicht sei die Reform "im Moment nicht unser wichtigstes Thema. Das habe ich auch meinem von mir sehr geschätzten Kollegen Jens Spahn gesagt", sagte Schäuble.

Finanzstaatssekretär Spahn hatte den von der Jungen Union eingebrachten Antrag unterstützt und sich damit gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel gestellt, die an der jetzigen Regelung festhalten will. Der sogenannte Doppelpass ermöglicht es in Deutschland geborenen Ausländern aus Ländern außerhalb der EU, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, ohne auf ihre ausländische Staatsbürgerschaft zu verzichten.



Mit seinen Aussagen stellt sich Schäuble nun hinter die Kanzlerin und gegen seinen eigenen Staatssekretär. Gleichzeitig räumte Schäuble aber ein, dass Merkel ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik korrigieren musste.



"Wahr ist, dass die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende erheblich in der Kritik stand, auch bei den eigenen Anhängern. Es musste etwas passieren. Das wusste sie auch", sagte Schäuble in dem Interview, das vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt geführt wurde.

Schäuble sagte weiter, er habe Merkel früh dazu geraten, in der Flüchtlingspolitik ein Abkommen mit der Türkei zu schließen. "Sie ist meinem Rat gefolgt, und deswegen habe ich sie auch sofort verteidigt. Die Kanzlerin ist nicht darauf angewiesen, dass ich sie verteidige. Aber in diesem Fall war es richtig und bleibt auch richtig", sagte er.

Das EU-Türkei-Abkommen wurde im Frühjahr dieses Jahres geschlossen. Alle Flüchtlinge, die seit dem 20. März irregulär nach Griechenland kommen, sollten zurück in die Türkei geschickt werden. Doch die Rückführungen kamen nur schleppend voran. Auch hat sich das Verhältnis der EU und der Türkei in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert.