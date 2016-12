Die langjährige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Nach Angaben ihrer Familie und des bayerischen Landesverbands der Liberalen starb sie im Alter von 95 Jahren. "Mit ihr verliert Deutschland eine große liberale Persönlichkeit", sagte FDP-Landeschef Albert Duin. Ob im Münchner Stadtrat, im Landtag oder im Bundestag, als Staatssekretärin oder Staatsministerin: In jedem ihrer Ämter habe sie sich für die Demokratie und die Chancen des Einzelnen starkgemacht.

Hamm-Brücher prägte die Politik der Liberalen und galt später als die Grande Dame der FDP. 1921 in Essen geboren wuchs sie in Berlin auf und zog als promovierte Chemikerin 1948 für die FDP in den Münchner Stadtrat ein.

In ihrer aktiven Zeit als Politikerin war Hamm-Brücher Bundestagsabgeordnete und unter dem damaligen SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt Staatsministerin im Auswärtigen Amt. 1994 trat sie als Kandidatin ihrer Partei für das Bundespräsidentenamt an.

2002 kam es dann zum Bruch mit ihrer Partei: Nach 54-jähriger Mitgliedschaft gab sie im Streit um eine als antiisraelisch wahrgenommene Kampagne des früheren Ministers Jürgen Möllemann ihr FDP-Parteibuch zurück.

Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger würdigte die Verstorbene als den "Inbegriff der gelebten Bürgergesellschaft". Zu jeder Zeit habe sie vor der Verharmlosung extremer Gesinnungen gewarnt, hieß es in einer Erklärung der FDP-Politikerin.