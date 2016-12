Oft wird es richtig eng. Wenn die Grünen sich am Vorabend einer Bundesratssitzung zum Kamingespräch treffen, müssen im Saal Baden im Erdgeschoss der Landesvertretung Baden-Württemberg sogar Stühle hinzugestellt werden. Politiker aus Bund und Ländern beraten dann über die anstehenden Entscheidungen in der Länderkammer. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann gehört dazu, etliche stellvertretende Ministerpräsidenten, die Doppelspitzen der Bundestagsfraktion und der Bundespartei, aber auch Landesminister, Landtagsfraktionschefs und manchmal auch Mitarbeiter. Was als kleine Runde anfing, ist inzwischen zu einem Kreis von rund 50 Leuten angewachsen. "Richtig vertrauliche Gespräche sind gar nicht mehr möglich", stöhnt ein Teilnehmer.

Die Runde ist in den vergangenen Jahren stetig größer geworden. Mittlerweile regieren die Grünen in elf von 16 Bundesländern mit. Das bedeutet: Ohne sie geht im Bundesrat nichts mehr. In der Länderkammer können sie über 49 von insgesamt 69 Stimmen mit verfügen. Wenn die Bundesregierung zustimmungspflichtige Gesetze durchbekommen will, muss sie mindestens drei Länder mit grüner Regierungsbeteiligung überzeugen.

Wie nutzen die Grünen ihren Einfluss? Manchmal, um unliebsame Vorhaben zu stoppen, wie die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. Meistens aber, um noch ein paar eigene Akzente zu setzen. Wie neulich beim Bundesteilhabegesetz, als noch Verbesserungen für Behinderte im Vergleich zum Regierungsentwurf durchgesetzt wurden. Oder wie bei der Reform der Erbschaftsteuer, der die Grünen nach längeren Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zustimmten. "Die Blockadepolitik, die Oskar Lafontaine Mitte der neunziger Jahre über den Bundesrat betrieben hat, ist für uns kein Vorbild", sagt Hessens Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir. Man müsse mit der Einflussmöglichkeit klug umgehen. "Das bedeutet Macht, aber auch Verantwortung", sagt er.

Zeiten klassischen Lagerdenkens sind vorbei

Die Zeiten klassischen Lagerdenkens sind im Bundesrat ohnehin vorbei. Während die Grünen früher klar den von den Sozialdemokraten geführten A-Ländern zugeordnet waren, regieren sie inzwischen in unterschiedlichen Konstellationen. Neben fünf rot-grünen Landesregierungen gibt es nun auch Grün-Schwarz, Schwarz-Grün, Schwarz-Rot-Grün, Rot-Rot-Grün und Rot-Gelb-Grün.

Mit dem Aufbrechen der alten Lager und dem zunehmenden Einfluss der Grünen haben sich auch die Spielregeln im Bundesrat verändert. "Die Grünen sind nicht mehr nur Anhängsel der SPD", sagt Volker Ratzmann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Die Aufteilung in SPD-dominierte A-Länder und die von CDU und CSU geführten B-Länder habe sich überholt. "Union und SPD machen die Sache nicht mehr nur unter sich aus. Die Grünen sind zu einem eigenständigen Akteur auf Augenhöhe geworden", sagt Ratzmann.

Das schlägt sich auch in den informellen Strukturen nieder. Etwa, wenn in den Plenarwochen des Bundesrats nun drei Leute am Tisch sitzen, um Absprachen im Tagesgeschäft zu tätigen: Koordinator für die SPD-Länder ist Wolfgang Schmidt, Bevollmächtigter der Stadt Hamburg beim Bund, für die CDU übernimmt die hessische Europaministerin Lucia Puttrich diese Aufgabe, bei den Grünen ist es Volker Ratzmann.

Neue Informationskanäle ins CDU-Lager etabliert

Dass die Grünen stärker als früher in Verhandlungen eingebunden sind, liegt nicht zuletzt am baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Mit ihm haben die Grünen einen eigenen Vertreter in der Ministerpräsidentenrunde, der zudem über einen guten Draht ins Kanzleramt verfügt. Die Spielregeln haben sich aber auch verändert, weil sich durch Schwarz-Grün in Hessen ganz neue Informationskanäle in die Union aufgetan haben. "Früher hat die SPD uns gesagt, was die CDU angeblich nicht mitmachen wird. Jetzt können wir selbst nachfragen", sagt Vizeministerpräsident Al-Wazir. "Wir können besser einschätzen, wie weit die B-Seite in Verhandlungen zu gehen bereit ist."

Lange gab es bei den Grünen keine professionelle Länderkoordinierung, wie der Politikwissenschaftler Arne Jungjohann in einer Analyse der grünen Regierungspraxis seit 2005 feststellt. In den ersten Regierungsbeteiligungen habe den Grünen "das Sensorium" dafür gefehlt, schreibt er in seiner Studie für die Heinrich-Böll-Stiftung, die am Montag veröffentlicht wurde. Den Impuls für eine bundesweite Koordination habe schließlich die Bundestagsfraktion gegeben, die Telefonkonferenzen organisierte und den Ländern fachliche Expertise anbot. Erst mit Bildung der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen im Mai 2010 seien allmählich professionelle Strukturen zur Abstimmung etabliert worden. Anfang 2011 fand in Berlin das erste Kamintreffen statt.